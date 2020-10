VIDEO/ Udinese Roma (risultato 0-1) gol e highlights: Fonseca, un occhio al mercato

Per la Roma arriva la prima vittoria in campionato. Come è possibile apprezzare nel video di Udinese Roma, decide una prodezza di Pedro, anche se l’Udinese, ancora a quota 0 punti in classifica dopo tre giornate in Serie A, può rammaricarsi per le tante occasioni da gol fallite. La prima grande occasione da gol la spreca la Roma, al 22′ su un lancio di Ibanez, Dzeko si ritrova a tu per tu con Musso, sparando però alto e mancando così il potenziale vantaggio giallorosso. L’Udinese cresce e a fine primo tempo sfiora il vantaggio: scatto di Lasagna, Mirante è bravo a chiudere ma il pallone finisce a Pereyra che lo scavalca con un pallonetto, per la Roma è provvidenziale il salvataggio di Mancini che praticamente sulla linea riesce a scacciare via il pallone. I giallorossi insistono e passano nella ripresa al 10′: brutto errore di Becao, Pedro ne approfitta e manda il pallone a baciare il palo per poi entrare in rete alle spalle di Musso. E’ il miglior momento della Roma, viene annullato per fuorigioco il raddoppio di Mkhitaryan, poi però l’Udinese inizia a dominare. Strepitose parate di Mirante su Lasagna, Forestieri e nel finale sul neo entrato Molina, in più delle rasoiate di Okaka e Ouwejan mancano d’un soffio il bersaglio. Ma la Roma resiste e riesce a prendersi tre punti che pesano alla Dacia Arena.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Paulo Fonseca si gode la prima vittoria della Roma in campionato ma mantiene un occhio sul mercato: “Avevamo detto che sarebbe stata una partita difficile, ed è andata così. Nel primo tempo abbiamo giocato a ridosso della loro area, ma in contropiede erano molto pericolosi. Siamo stati meno aggressivi una volta persa palla, ma abbiamo comunque creato buone situazioni. Nel secondo tempo abbiamo segnato e la squadra ha difeso il risultato, ma è stata una partita difficile. Abbiamo spesso sbagliato l’ultimo passaggio, ma abbiamo giocato sempre nella loro metà campo. L’Udinese ha un gioco molto lungo e talvolta ci ha costretti ad abbassarci, ma noi dobbiamo sempre cercare di giocare come abbiamo fatto oggi, con la Juve o con l’Hellas. Non possiamo restare solo con tre difensori centrali, abbiamo bisogno di qualcun altro. Ma Ibanez ha fatto una partita enorme, come è spesso accaduto ultimamente“. Gotti pensa che l’Udinese possa uscire dal momento difficile: “Ci portiamo dietro da tutta la settimana questo problema, una settimana in cui dal punto di vista della classifica tutto quello che poteva andare male è andato male. A differenza dell’ultima partita abbiamo visto una squadra che ha voluto giocarsela. Abbiamo come tutte le altre squadre diversi giocatori che sono indietro rispetto ad altri, però tutti stanno dando tutto quello che hanno e penso che in campo questo si veda“.

IL VIDEO DI UDINESE ROMA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





© RIPRODUZIONE RISERVATA