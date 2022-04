Video/ Udinese-Salernitana (0-1) gol e highlights: Verdi riapre il discorso salvezza

La Salernitana vince nel recupero all’ultimo respiro in casa dell‘Udinese grazie ad un gol di Verdi, highlight del video Udinese Salernitana 0-1. Una vittoria pesantissima in chiave salvezza con i campani che agganciano a quota 22 punti Genoa e Venezia ed hanno un’altra partita da recuperare con il Venezia in casa. Ad oggi la salvezza dista sei punti. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Buon inizio della Salernitana, sono trascorsi cinque minuti di gara. Deulofeu crea il panico nella difesa campana, palla in mezzo che non trova il tocco vincente. Angolo per la Salernitana che era partita in contropiede con Ribery. Non accade nulla sull’angolo, siamo intanto giunti al decimo minuto di gara. Problemi per Ederson dopo l’intervento di Becao, vediamo se riuscirà a proseguire. Per fortuna rientra Ederson.

Doppio passo di Deulofeu in area e tiro, palla fuori di poco. Deulofeu per Pussetto, si salva la Salernitana. Soppy prova a pescare Udogie, Zortea chiude e salva. Samardzic ci prova da fuori area, respinge Sepe. Becao aggancia in area e calcia, palla fuori. Jajalo spinge Coulibaly e si prende il giallo. Era diffidato e salterà la prossima sfida. Bonazzoli calcia da fuori area e non trova la porta. Deulofeu la mette in mezzo, para facile Sepe. Ribery in mezzo per Gyomber che di testa in area sfiora il vantaggio per la Salernitana all’ultimo minuto della prima frazione di gioco! Udinese e Salernitana vanno negli spogliatoi sul risultato di zero a zero, davvero poche le emozioni fino ad ora.

VIDEO UDINESE SALERNITANA: SECONDO TEMPO

Fallo di Ribery su Soppy, punizione per l’Udinese. Ci prova Ranieri, para facilmente Silvestri. Giallo per Ranieri dopo il fallo su Soppy. Fazio ci prova di testa su punizione e la mette alta. Partita che fatica a decollare quando manca mezzora a alla fine. Pussetto in mezzo, la buca Sepe e per poco non arriva il gol dell’Udinese. Nell’Udinese entra Success per Pussetto. Idea di Deulofeu per Udogie, Zortea attento compie una grande diagonale. Nell’Udinese esce Soppy ed entra Zeegelaar. Samardzic si aggiusta la palla fuori area e calcia, palla fuori. Entrano intanto Kastanos e Mikael per Ribery e Coulibaly.Cross di Success completamente sballato, quindici minuti alla fine. Deulofeu in mezzo, Ranieri con il braccio, non c’è rigore.

Dieci minuti alla fine, per la Salernitana un pari che servirebbe a poco. Mikael prova il destro che deviato termina sul palo! Ederson in porta, para facile Silvestri. Ederson commette fallo su Udogie e si prende il giallo. Deulofeu ci prova su punizione, Sepe salva in angolo. Fallo di Bohinen su Makengo, arriva il giallo. Esce Bonazzoli ed entra Verdi. Calcio di punizione per la Salernitana, ottima posizione per Verdi. Verdi prende la fronte di Becao in barriera. Ammoniti Deulofeu e Kastanos. Verdi! In contropiede trova la rete della vittoria la Salernitana sull’Udinese! Termina il match, vince la Salernitana che aggancia a quota 22 punti Venezia e Genoa e riaccende la speranza salvezza!

IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Soppy, Arslan (57′ Makengo), Jajalo (57′ Walace), Samardzic, Udogie; Deulofeu, Pussetto (65′ Success). A disposizione: Padelli, Gasparini, Benlovic, Zeegelaar, Nuytinck, Walace, Makengo, Success, Nestorovski. All. Cioffi

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, Ederson, Coulibaly (71′ Kastanos), Bohinen, Ranieri; Bonazzoli (87′ Verdi), Ribery (71′ Mikael). A disposizione: Belec, Dragusin, Jaroszynski, Delli Carri, Veseli, Verdi , Di Tacchio, Capezzi, Perotti, Kastanos, Vergani, Mikael. All. Nicola

Arbitro: Simone Sozza

Ammoniti: Jajalo (U), Ranieri (S), Ederson (S), Bohinen (S), Pablo Mari (U), Kastanos (S), Deulofeu (U), Verdi (S)

