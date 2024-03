Video/ Udinese Salernitana (1-1) gol e highlights: Kamara risponde a Tchaouna! (Serie C, 2 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE SALERNITANA: LA SINTESI

Al Bluenergy Stadium le squadre di Udinese e Salernitana si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Cioffi partono forte affacciandosi in attacco subito al 5′ con Thauvin ma gli ospiti guidati dal tecnico Liverani rispondono riuscendo a passare in vantaggio al 10′ grazie alla rete messa a segno da Tchaouna, pericoloso anche qualche istante prima.

I minuti scorrono sul cronometro ed i friulani si vedono negare un gol per fuorigioco con Lucca al 13′ ma trovano il gol del pari verso il 45’+3′ per merito di Kamara, protagonista di una bella rovesciata su assist del suo compagno Thauvin. Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti è ancora Thauvin a sfiorare il bersaglio con un calcio di punizione al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro i bianconeri rimangono in inferiorità numerica dal 66′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Ebosele ma i campani non approfittano della situazione con Tchaouna al 70′, oltre a rischiare sulla giocata di Joao Ferreira all’85’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Manganiello, proveniente dalla sezione di Pinerolo, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Ebosele, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsion, Payero, Giannetti e Walace da un lato, Pellegrino dall’altro. Il punto conquistato in questo ventisettesimo turno di campionato permette all’Udinese di salire a quta 24 ed alla Salernitana di portarsi a 14 punti nella classifica della Serie A.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE SALERNITANA: IL TABELLINO

Udinese-Salernitana 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 10′ Tchaouna(S); 45’+3′ Kamara(U).

Assist: 10′ Maggiore(S); 45’+3′ Thauvin(U).

UDINESE (3-5-2) – Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. A disp.: Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Ehizibue, Brenner, Samardzic, Kabasele, Zemura, Pereyra. All.: Cioffi.

SALERNITANA (3-4-2-1) – Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva, Tchaouna; Weissmann. A disp.: Costil, Allocca, Pasalidis, Sambia, Martegani, Simy, Dia, Gomis, Kastanos, Ikwuemesi, Ferrari, Vignato, Legowski. All.: Liverani.

Arbitro: Gianluca Manganiello (sezione di Pinerolo).

Ammoniti: 15′, 66′ Ebosele(U); 36′ Payero(U); 47′ Giannetti(U); 51′ Pellegrino(S); 75′ Walace(U).

Espulsi: 65′ Ebosele(U).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE SALERNITANA













