Video/ Udinese Sampdoria (2-0) gol e highlights: Pereyra e Masina decidono il match

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE SAMPDORIA: STANKOVIC ALL’INFERNO!

L‘Udinese supera la Sampdoria grazie alle reti siglate da Pereyra e Masina nella prima frazione di gara. Un risultato che condanna matematicamente in serie B la Sampdoria che ha vissuto una stagione davvero balorda. I blucerchiati giocheranno nei prossimi mesi una partita ancora più importante visti i tantissimi debiti della società che potrebbero portare al fallimento. Andiamo ora a ripercorrere le fasi salienti della sfida. Udinese che parte subito forte, Nestorovski recupera la sfera su Rincon ma commette fallo.

Pereyra crossa in mezzo, ci arriva Nestorovski di testa, Ravaglia mette fuori. Pereyra! La sblocca l’Udinese! Augello batte malissimo un calcio d’angolo, la sfera viene recuperata da Ebosele che serve Pereyra, tiro che non lascia scampo a Ravaglia. Thauvin supera con un tunnel Winks e poi commette fallo. Udinese ad un passo dal raddoppio! Ebosele appoggia per Thauvin che calcia a botta sicura, Ravaglia salva con un grande intervento. Lovric la mette in mezzo, ci prova Becao di testa, palo fuori di un soffio.

Winks commette fallo da dietro su Lovric, arriva il giallo. Masina! Raddoppia l’Udinese! Lovric raccoglie la sfera e crossa, Masina di testa trafigge Ravaglia, Sampdoria ad un passo dalla serie B. Quagliarella ci prova da fuori area, palla alta. Sampdoria che sta provando a riaprirla. Udinese che sta controllando senza problemi ora il vantaggio. Pallone per Pereyra al limite dell’area, tiro a giro ed ottima risposta di Ravaglia. Quagliarella si mette in proprio e prova a cercare un compagno fuori area ma non trova il tocco vincente. Termina la prima frazione di gioco.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE SAMPDORIA, SECONDO TEMPO

Bijol prova a servire Ebosele, termina fuori la sfera. Grande azione personale di Zanoli che entra in area e calcia, Silvestri salva di piedi, arriva poi Djuricic che calcia fuori. Quagliarella prova il pallonetto da fuori area, conclusione imprecisa. Becao duro su Quagliarella, arriva il giallo. Winks per Gabbiadini che ci prova, la sfera sbatte contro il palo!

Augello ferma la ripartenza di Ebosele, giallo anche per lui. Quindici minuti alla fine del match, Sampdoria ad un passo dalla retrocessione matematica in serie B. Gabbiadini ci prova su punizione, respinge con i pugni Silvestri. Pochi minuti alla fine, escono dal campo Quagliarella e Pereyra per Jesè e Pafundi. Samardzic prova l’azione personale ma viene chiuso. Quattro i minuti di recupero. Jesè per Lammers che si gira e calcia, para senza problemi Silvestri. Azione personale di Udogie che la mette in mezzo e trova l’angolo. Masina ferma Jesè con un fallo, arriva il giallo. Termina il match, Sampdoria matematicamente in serie B.

VIDEO GOL UDINESE SAMPDORIA, IL TABELLINO

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becão, Bijol, Masina; Ebosele (32′ st Udogie), Pereyra (39′ st Pafundi), Walace, Lovric (19′ st Arslan), Zeegelaar (32′ st Pérez); Thauvin (19′ st Samardzic); Nestorovski. A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Buta, Pérez, Vivaldo Semedo, Guessand. All.: Sottil

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Murru; Zanoli, Winks (43′ st Ilkhan), Rincón (43′ st Paoletti), Augello; Djuricic (43′ st Cuisance); Gabbiadini (43′ st Lammers), Quagliarella (39′ st Jesé). A disposizione: Turk, Zorzi, Oikonomou, De Luca, Murillo, Malagrida. All.: Stankovic

Arbitro: Baroni

Marcatori: 9′ Pereyra (U), 34′ Masina (U)

Ammoniti: Winks (S) Becão (U), Augello (S), Masina (U).

