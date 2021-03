Video/ Udinese Sassuolo (2-0): highlights e gol. Llorente e Pereyra! (Serie A)

VIDEO UDINESE SASSUOLO (2-0): LA PARTITA

Vittoria di gran peso quella ottenuta solo ieri sera alla Dacia Arena dall’Udinese nei confronti del Sassuolo, col risultato di 2-0 e valida nella 26^ giornata della Serie A. Grazie ai tre punti messi in palio e vinti dai friulani, Gotti finalmente accede alla prima metà della graduatoria del primo campionato e conferma il grande stato di forma dei suoi bianconeri, volati a quota 32 punti, Venendo dunque alle azioni salienti della partita, andata in scena solo ieri alla Dacia Arena, possiamo dire che al via non sono ritmi particolarmente alti: è solo al 16’ che si registra il primo squillo con il tiro di Kyriakopoulos, con l’immediata risposta di Llorente. Lo spagnolo però appare oggi in gran condizione: è solo al 42’ che l’ex Napoli trova finalmente il gol contro Consigli, il primo da che veste la maglia dell’Udinese (erano passati 461 giorni dall’ultimo in Serie A).

Nel secondo tempo sono subito due cambi, ma nonostante le forze fresche è sempre ritmo non eccezionale in campo: sono poche occasioni da parte di entrambe le squadre (Molina e Berardi tra i più attivi). È solo nel finale che la partita si anima: al 84’ è richiesta di calcio di rigore dai giocatori bianconeri per fallo di Locatelli, ma il Var non asseconda i padroni di casa. Subito dopo è gran chance per i friulani con Stryger Larsen e Musso, mentre è al terzo minuto di recupero che arriva il colpo ferale, con la rete suggerita da De Paul e insaccata da Pereyra, per il 2-0. È questa l’ultima emozione della sfida: al triplice fischio finale è gran vittoria dell’Udinese contro il Sassuolo per 2-0.

IL TABELLINO

Udinese-Sassuolo 2-0

Marcatori: 42′ Llorente (U), 93′ Pereyra (U)

UDINESE: Musso; De Maio, Bonifazi (86′ Becao), Nuytinck, Molina, De Paul, Walace, Arslan (73′ Makengo), Larsen, Pereyra, Llorente (86′ Nestorovski). A disposizione: Gasparini, Scuffet, Samir, Braaf, Micin, Forestieri, Zeegelaar, Deulofeu, Okaka. All. Luca Gotti

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan (65′ Defrel), Locatelli; Berardi, Lopez (78′ Obiang), Traore (46′ Djuricic); Raspadori (46′ Caputo). A disposizione: Pegolo, Turati, Rogerio, Peluso, Muldur, Magnanelli, Oddei, Haraslin. All. Roberto De Zerbi

Arbitro: Maggioni di Lecco Assistenti: Paganessi – Grossi Quarto Ufficiale: Pasqua VAR: Manganiello – Galetto

Ammoniti: De Paul (U)

