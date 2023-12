Video/ Udinese Sassuolo (2-2) gol e highlights: rimonta firmata Berardi! (Serie A, 17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS UDINESE SASSUOLO: LA SINTESI

Udinese e Sassuolo, il risultato si attesta su uno 0-0, nonostante il Sassuolo abbia avuto numerose occasioni per portarsi in vantaggio. Pinamonti è stato particolarmente attivo nel cercare di sbloccare il punteggio. Il giocatore del Sassuolo, Pinamonti, ha avuto diverse opportunità per segnare e portare avanti la sua squadra. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il risultato rimane in parità. La difesa dell’Udinese ha resistito agli attacchi del Sassuolo, mantenendo inviolata la propria porta. La partita si sta svolgendo con momenti di intensità e azione, e il Sassuolo sta cercando di sfruttare al meglio le opportunità create da Pinamonti. L’Udinese, d’altra parte, cerca di difendersi con determinazione e rispondere con pericolosi contropiedi.

Udinese e Sassuolo si è concluso con il risultato sbloccato a favore dell’Udinese grazie alla rete di Lucca. A differenza del collega avversario Pinamonti, Lucca è riuscito a capitalizzare la sua prima occasione buona, bucano la difesa avversaria e segnando contro Consigli. Questa rete ha dato un vantaggio significativo all’Udinese e ha cambiato le dinamiche della partita. Il Sassuolo cercherà sicuramente di rispondere nel secondo tempo per rimettere in gioco il risultato. L’efficacia nel capitalizzare le occasioni è stata la chiave per l’Udinese nel primo tempo, ma il Sassuolo avrà l’opportunità di riscattarsi nella seconda metà della partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS UDINESE SASSUOLO, IL SECONDO TEMPO

Udinese e Sassuolo, la squadra di casa ha raddoppiato il vantaggio portandosi sul 2-0 grazie al gol di Pereyra. Tuttavia, l’Udinese si trova ora in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Payero. Il gol di Pereyra ha contribuito ad accrescere il vantaggio dell’Udinese, mettendo ulteriormente pressione sul Sassuolo. La squadra di casa cerca di consolidare la sua posizione in superiorità numerica, sfruttando l’opportunità per controllare il gioco. L’espulsione di Payero potrebbe complicare la situazione per l’Udinese, che ora deve gestire la partita con un uomo in meno. Il Sassuolo cercherà sicuramente di capitalizzare su questa situazione e cercare di ridurre lo svantaggio. La partita si sta svolgendo con una serie di eventi significativi, mantenendo alto il livello di suspense. Gli appassionati restano in attesa di scoprire come si evolverà la situazione nei minuti rimanenti del secondo tempo.

Udinese e Sassuolo è giunta al termine con un risultato finale di 2-2. La doppietta è stata realizzata da Mimmo Berardi su due calci di rigore. La partita si è rivelata avvincente e ricca di emozioni, con entrambe le squadre che hanno ottenuto gol da situazioni di rigore. Mimmo Berardi si è dimostrato freddo e preciso, trasformando entrambi i calci di rigore e contribuendo così al pareggio del Sassuolo. Questo risultato avrà sicuramente un impatto sulla classifica e sulle aspirazioni delle squadre coinvolte. Entrambe le squadre otterranno un punto in seguito a questa partita equilibrata. Gli appassionati di calcio avranno apprezzato la spettacolarità dell’incontro, e ora saranno curiosi di vedere come la situazione in classifica si svilupperà dopo questo pareggio.

UDINESE SASSUOLO, IL TABELLINO

UDINESE: Silvestri M. (Portiere), Kristensen T., Perez N., Kabasele C., Ebosele F. (dal 32′ st Masina A.), Lovric S., Walace (dal 45′ st Quina D.), Payero M., Kamara H. (dal 26′ st Ehizibue K.), Pereyra R., Lucca L. (dal 45′ st Success I.). A disposizione: Camara E., Okoye M. (Portiere), Padelli D. (Portiere), Pafundi S., Samardzic L., Thauvin F., Tikvic A., Zarraga O. Allenatore: Cioffi G..

SASSUOLO: Consigli A. (Portiere), Toljan J., Erlic M., Ferrari G. M., Pedersen M. (dal 27′ st Mulattieri S.), Matheus Henrique, Boloca D. (dal 11′ st Volpato C.), Berardi D., Thorstvedt K., Lauriente A. (dal 44′ st Ceide E. K.), Pinamonti A.. A disposizione: Bajrami N., Castillejo S., Cragno A. (Portiere), Falasca M., Lipani L., Loeffen S., Missori F., Pegolo G. (Portiere) Allenatore: Dionisi A..

RETI: al 36′ pt Lucca L. (Udinese) , al 10′ st Pereyra R. (Udinese) al 30′ st Berardi D. (Sassuolo) , al 43′ st Berardi D. (Sassuolo) .

AMMONIZIONI: al 45′ st Masina A. (Udinese), al 45’+3 st Pereyra R. (Udinese) al 20′ pt Pedersen M. (Sassuolo).

