Video/ Udinese Spezia (2-2) gol e highlights: Nzola pareggia con una doppietta

VIDEO UDINESE SPEZIA (2-2): PAREGGIO ALLA DACIA ARENA

Udinese Spezia, partita tosta che si sblocca subito grazie alla rete di Nzola, che dopo svariate giornate torna titolare per aiutare i suoi. L’angolano è stato pescato dai sapienti piedi di Ekdal, e il risultato nell’avvio favorisce i giocatori liguri. Udinese che soffre soprattutto il possesso palla della squadra ospite, correndo a vuoto e perdendo le energie. Un risultato contro ogni pronostico poiché la squadra friulana è famosa per concedere poco o nulla nello stadio di casa.Spezia che lotta sopra ogni pallone riuscendolo sempre a recuperarlo senza troppi problemi, giocando un calcio totale e l’imbucata, sempre di Ekdal, per il difensore Ampadu ne è la dimostrazione. Il giocatore infatti si è ritrovato a tu per tu contro Silvestri, e solo la grande giocata di quest’ultimo ha impedito all’Udinese di andare sotto di due lunghezze.

Se all’avvio del primo tempo infatti abbiamo elogiato la classe di Nzola che buca subito il portiere avversario, questa volta alla metà esatta della gara arriva il pareggio targato Beto, il bomber brasiliano e gioiellino della dirigenza bianconera. Bisogna dire che in questa rete c’è stato un pizzico di fortuna, infatti l’attaccante non è finito in fuorigioco per una questione di millimetri. Dopo il gol i padroni di casa hanno trovato la fiducia che gli mancava ricominciando a spingere e a provare giocate più complicate. A centrocampo l’ottimo rapporto di Lovric sia in termini di qualità che di quantità si è rivelato fondamentale. Il centrocampista dell’Udinese poi stava per tentare un gol da cineteca, stoppando il pallone con il petto e provando a segnare in mezza rovesciata, solo il tacco di Beto ha impedito questa perla.

UDINESE SPEZIA, IL SECONDO TEMPO

Dopo l’intervallo di Udinese Spezia, una partita che sembra stata scritta dagli dei del calcio per quello che stiamo vedendo in campo: infatti sembra un dejà vu del primo tempo questo avvio, con lo Spezia che spinge e con l’Udinese che invece soffre il pressing sul primo controllo da parte dei liguri. I friulani infatti fanno molta fatica a creare gioco basandosi sui passaggi, Sottil infatti punta molto sulle spinte individuali sulle fasce, fasce che però al momento sembrano bloccate. Visto che le fasce sono bloccate, l’Udinese decide di passare dal centro e proprio dal centrocampista Lovric, arriva l’assist per Roberto Pereyra che insacca alle spalle del portiere avversario. Un’ottima prestazione quella del numero quattro friulano, e finalmente dopo mesi rivediamo Pereyra al gol in Serie A.

Termina una delle gare più rocambolesche di questo turno di Serie A tra Udinese Spezia. Infatti dopo l’ottimo avvio anche nella ripresa della squadra friulana, nonostante qualche percussione dello Spezia, ecco che arriva la doppietta di Nzola, che dopo un calcio d’angolo si ritrova da solo a battere a rete: Silvestri non può nulla. Dopo il goal dell’angolano arrivano una serie di cartellini gialli, sintomo di come la gara sia diventata molto più nervosa e di come entrambe prese dall’euforia del momento, hanno cercato di allungare la gamba il più possibile. Curiosa la mossa di togliere dal campo Agudelo, che aveva propiziato molte occasioni per i suoi compagni d’attacco.

UDINESE SPEZIA, IL TABELLINO

UDINESE SPEZIA 2-2 (1-1)

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5.5, Becao 6, Masina 6; Ehizibue 6, Pereyra 7 (21′ st Samardzic 6), Walace 6 (47′ st Nestorovski sv), Lovric 6.5 (38′ st Arslan sv), Udogie 6; Success 5.5 (21′ st Thauvin 5.5), Beto 6.5. In panchina: Padelli, Piana, Festy, Abankwah, Buta, Pafundi. Allenatore: Sottil 6.5.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski 6.5; Amian 5.5, Ampadu 6, Nikolaou 5.5, Reca 5.5; Bourabia 6 (44′ st Kovalenko sv), Ekdal 6.5; Verde 5.5 (17′ st Shomurodov 5.5), Agudelo 6.5 (29′ st Maldini sv), Gyasi 6; Nzola 7 (44′ st Caldara sv). In panchina: Marchetti, Zovko, Sala, Beck, Krollis, Ferrer, Esposito, Wisniewski, Cipot. Allenatore: Semplici 6.5.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6.

RETI: 6′ pt Nzola, 22′ pt Beto; 10′ st Pereyra, 27′ st Nzola.

AMMONITI: Ehizibue, Becao, Nikolau, Shomurodov.

