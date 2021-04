Video/ Udinese Torino (0-1): highlights e gol. Belotti fa sorridere i granata

VIDEO UDINESE TORINO: IL MATCH ALLA DACIA ARENA

Gran vittoria per il Torino di Mister Nicola contro l’Udinese, ieri sera alla Dacia Arena nella 30^ giornata di Serie A. Come si vede nel video di Udinese Torino, ai granata è bastata la rete concessa di rigore e firmata dal Gallo Belotti (di nuovo a segno dopo due mesi di digiuno) per trovare tre preziosi punti e porsi finalmente a + 5 dalla zona retrocessione nella classifica di Serie A. Per i friulani il terzo KO di fila invece che comunque non li penalizza eccessivamente nella graduatoria finale. Venendo ora alle azioni salienti di questo bel match per la 30^ giornata di Serie A, va detto che al via è ritmo molto tranquillo in campo: a Udine la prima mezz’oretta di gioco passa via liscia senza grandi squilli, con i piemontesi spiccatamente conservativi e i bianconeri che invece non riescono ad alzare i ritmi. È solo al 21’ che arriva la prima occasione da gol con Sanabria, mentre dieci minuti dopo è Rincon, su assist di Vojvoda a dare fastidio alla difesa friulana: nel finale sono proprio i padroni di casa a crescere e al 33’ bella palla gol per Molina, che però viene sprecata. L’Udinese non si arrende e con De Paul di nuovo protagonista, prova a spingere: il toro comunque resiste, affidandosi alle mani di Milinkovic, vero protagonista tra i pali. All’intervallo è ancora tutto bloccato sullo 0-0.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA/ Quote: Fonseca perde anche Leonardo Spinazzola!

Nella ripresa è ancora la squadra di casa a mantenere le redini del gioco, ma gli episodi sono tutti a favore del Torino. Verdi si fa vedere pericoloso in area, ed è dalla punizione del numero 24 per Belotti che arriva il calcio di rigore per i granata (su fallo di Arslan): dal dischetto il Gallo non sbaglia e porta i suoi avanti per 1-0. Sono poi cambi dalla panchina e i friulani che si ributtano in avanti ma senza grande successo: pure nel finale sono gli ospiti a sfiorare il raddoppio con il colpo di testa di Izzo all’80’. Negli ultimi minuti i bianconeri sono tutti in avanti ma il muro avversario resiste: al triplice fischio finale il Torino batte l’Udinese per 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA NAPOLI/ Quote, Adrien Silva out per squalifica

IL TABELLINO

Udinese-Torino 0-1 (0-0 PT)

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir (33′ st Ouwejan); Molina, De Paul, Walace, Arslan (20′ st Forestieri), Stryger Larsen (41′ st Nestorovski); Pereyra; Llorente (20′ st Okaka). A disp.: Scuffet, Gasparini, Makengo, Nuytinck, Braaf, Micin, De Maio, Zeegelaar. All.: Gotti

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon (20′ st Lukic), Mandragora, Ansaldi; Verdi (39′ st Linetty); Sanabria (20′ st Zaza), Belotti. A disp.: Ujkani, Sava, Baselli, Gojak, Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Nkoulou. All.: Nicola

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA/ Quote, Bonucci e Pellegrini assenti annunciati

Arbitro: Doveri

Marcatori: 16′ st rig. Belotti (T)

Ammoniti: Mandragora, Buongiorno, Zaza (T)

VIDEO UDINESE TORINO, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA