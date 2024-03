Video/ Udinese Torino (0-2) gol e highlights: vittoria firmata Zapata! (Serie A, 16 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE TORINO: LA SINTESI

Al Bluenergy Stadium il Torino supera in trasferta l’Udinese per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Paro, in sostituzione dello squalificato Juric, partono forte affacciandosi pericolosamente in avanti subito al 3′ con Zapata ed al 4′ con Okereke oltre a centrare il palo con Vlasic all’8′ prima di riuscire a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Zapata, autore di un colpo di testa vincente su assist del suo compagno Vojvoda al 10′. I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi insistono al 19′ con Zapata e con Okereke tra il 29′ ed il 45′.

I padroni di casa guidati dal tecnico Cioffi, che decide di sostituire Payero con Ezhibue già al 31′, replicano calciando largo sul fondo con Kamara al 25′ e con Lucca al 38′. Nel secondo tempo il copione del match non sembra cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i granata trovano infatti il gol del raddoppio al 53′ per merito di Vlasic, capitalizzando il suggerimento dell’ottimo Zapata. Nell’ultima parte dell’incontro Zapata manca la doppietta al 71′ ed i bianconeri non vanno a segno con Thauvin all’82’ e Success al 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Colombo, proveniente dalla sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Walace, Ehizibue e Giannetti da un lato, Buongiorno e Sazonov dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventinovesimo turno di campionato permettono al Torino di salire a quota 41 nella classifica della Serie A mentre l’Udinese non si muove, rimanendo ferma a 27 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE TORINO: IL TABELLINO

Udinese-Torino 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 10′ Zapata(U); 53′ Vlasic(T).

Assist: 10′ Vojvoda(U); 53′ Zapata(T).

UDINESE (3-5-1-1) – Okoye; Ferreira, Giannetti, Bijol; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Zarraga, Isaac, Tikvic, Ehizibue, Souza, Samardzic, Kabasele, Kristensen, Zemura. Allenatore: Cioffi.

TORINO (3-4-1-2) – Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Okereke, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Linetty, Savva, Bianay Balcot. Allenatore: Paro (Juric squalificato).

Arbitro: Andrea Colombo (sezione di Como).

Ammoniti: 43′ Walace(U); 45′ Ehizibue(U); 52′ Buongiorno(T); 57′ Giannetti(U); 87′ Sazonov(T).

