Video/ Udinese Torino (1-2) gol e highlights: prima rete in campionato per Pellegri

Nel video Udinese Torino ecco che la prima parte del primo tempo è stata giocata soprattutto a centrocampo con l’Udinese e il Torino molto attente alla fase difensiva e che aspettano il contropiede per attaccare. Proprio da una transizione offensiva dei granata infatti arriva la rete del momentaneo vantaggio Toro. Infatti su assist di Vlasic arriva la rete di Aina, che segna il suo secondo goal in carriera in Serie A, il primo arriva sempre contro i friulani bianconeri. Nonostante l’Udinese mantenga il possesso del pallone molto più degli avversari, non sa bene cosa fare col pallone visto che i ragazzi di Juric tengono molto chiuse le linee di passaggio e attaccano appena c’è una piccola insicurezza nel gioco bianconero.

Il risultato torna in parità dopo una lunghissima azione dell’Udinese, che passaggio dopo passaggio riesce ad arrivare nell’area di rigore del toro dove Deulofeu con una gran botta dall’altezza del dischetto riesce a mettere alle spalle del portiere. I granata però non demordono e ci riprovano subito con un’azione di potenza e fisico dove sfonda sulla sinistra Lazaro che tira addosso a Silvestri per ben due volte. La gara dopo questa azione si spegne un po’ con le due squadre che come nel primo spezzone di partita tornano a centrocampo a contendersi il pallone a centrocampo con i friulani che provano a tenerlo grazie alla tecnica e con il Torino che prova a riprenderlo con l’aggressività tipica delle squadre di Juric.

VIDEO UDINESE TORINO, IL SECONDO TEMPO

Le due squadre che non riescono a trovare il bandolo della matassa ma che vede nei bianconeri e soprattutto in Deulofeu la possibilità di trovare il 2-1 che però non tarda ad arrivare. Il fantasista francese infatti porta scompiglio nell’area di rigore del toro e scarica su Wallace che però non riesce ad inquadrare la porta. Quando hai un giocatore di questa qualità difficilmente i compagni di squadra non migliorano visto che loro devono solo pensare a smarcarsi, poi ci pensa lui a metterli in porta. Sempre Deulofeu poi triangola con Success in area di rigore ma a tu per tu con Milinkovic sbaglia e tira addosso al portiere serbo.

I granata che riescono a spuntarla e a vincere, sono la prima squadra in questa Serie A che riesce a espugnare la Dacia Arena di Udine. La rete che garantisce questa vittoria è arrivata dai piedi di Pietro Pellegri che si lancia nello spazio e riesce ad andare a tu per tu con Silvestri che riesce a bucarlo infilando nell’angolo destro della porta un passaggio illuminante di Lukic. I cambi apportati da Sottil non sono serviti a invertire la rotta, ne Beto ne Lovric purtroppo sono riusciti a incidere su una partita bloccata. Il finale pirotecnico invece si chiude con Beto che tira in porta dopo un contropiede a cui Milinkovic strozza l’urlo di gioia dell’attaccante brasiliano e di tutta la Dacia Arena.

UDINESE TORINO, IL TABELLINO

UDINESE TORINO 1-2 (1-1)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez (80′ Ehizibue); Pereyra, Samardzic (65′ Lovric), Walace (80′ Nestorovski), Makengo (65′ Arslan), Udogie; Success (65′ Beto), Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Buta, Nuytinck. Allenatore: Sottil.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Aina, Lukic, Ricci (65′ Linetty), Lazaro (59′ Vojvoda); Miranchuk (59′ Radonjic), Vlasic; Pellegri (88′ Karamoh). A disposizione: Fiorenza, Gemello, Sanabria, Rodriguez, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Djidji, Garbett. Allenatore: Juric.

AMMONITI: 32′ Success (U), 34′ Lazaro (T), 68′ Aina (T), 70′ Milinkovic-Savic (T), 84′ Bijol (U), 86′ Linetty (T)

MARCATORI: 13′ Aina (T), 26′ Deulofeu (T), 69′ Pellegri (T)

