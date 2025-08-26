Video Udinese Verona gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie A di oggi 25 agosto
L’avvio di Udinese Verona è come ce lo potevamo aspettare, un gioco che si impone per i friulani che però non concretizzano nonostante delle belle progressioni per Zemura che porta i suoi molto vicino al possibile vantaggio. Ma il Verona corre molto e riesce sempre a recuperare negli ultimi metri. Questo rende davvero difficile all’Udinese avere tiri puliti.
Si chiude poi sullo 0-0 questo primo tempo, con Davis che va vicinissimo a segnare il gol per l’Udinese che però si vede negato un gran gol grazie all’intervento di Montipò che non si fa trovare impreparato e salva il risultato per i suoi. Purtroppo però in attacco il Verona fa davvero fatica a macinare azioni davvero promettenti.
VIDEO UDINESE VERONA, IL SECONDO TEMPO
Il match tra Udinese Verona termina 1-1 : passa in vantaggio l’Udinese da calcio d’angolo pennellato da Sandi Lovric che trova la zucca di Thomas Kristensen per il vantaggio momentaneo:
In modo analogo arriva alla fine il pari da parte del Verona, sempre su azione da calcio d’angolo con una incursione vincente di Suat Serdar.