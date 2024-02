Video ufficiale “Autodistruttivo” di La Sad/ Baratro, disperazione e rinascita a Sanremo 2024

VIDEO “AUTODISTRUTTIVO” LA SAD: UN BRANO CHE PARLA DI DISPERAZIONE E RINASCITA

Nel brano “Autodistruttivo”, a Sanremo 2024 i La Sad hanno portato un tema importante e troppo poco dibattuto: quello del suicidio. “Questa è la storia di un’altra vita sprecata”, comincia il brano. Viene così raccontata la storia di una persona che crede di non riuscire più ad andare avanti a causa di numerose difficoltà, fino a quando non vive una svolta personale che la porta ad avere il coraggio di continuare a vivere. “Lui ha imparato come si sopravvive là fuori”, prosegue infatti il testo. La Sad lanciano così un messaggio importante: un futuro diverso è possibile.

La canzone portata al Festival di Sanremo 2024 è autobiografica. “La musica ci ha salvato la vita” hanno spiegato dopo la prima esibizione al fianco di Amadeus. I tre hanno dovuto affrontare dei momenti difficili nonostante la giovane età, che li hanno portati ad elaborare brutti pensieri. Proprio grazie alla musica si sono alzati, cercando di realizzare i loro sogni.

VIDEO UFFICIALE DI “AUTODISTRUTTIVO”, LA SAD: IL BRANO A SANREMO 2024

“Autodistruttivo” dei La Sad ha come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione italiana sul tema del suicidio, soprattutto i giovanissimi. Per questo motivo i tre hanno promosso anche il Telefono Amico Italia, che da cinquant’anni si occupa di prevenzione: fornisce infatti sostegno telefonico a chiunque si trovi ad affrontare un momento difficile e pensi che non valga più la pena vivere. “Abbiamo passato brutti momenti che ci hanno unito, è proprio da questo deriva il nostro amore. Siamo riusciti a trasformare in arte i pensieri brutti, dando voce alle persone che hanno affrontato il nostro stesso problema. È giusto parlarne” hanno spiegato i tre artisti a Sanremo 2024.

Il video ufficiale di “Autodistruttivo” dei La Sad, è stato prodotto da Illmatic Film Group in associazione con Soul Film Production, con regia di Saku e organizzazione generale di Roberta Santoro. Lo scenografo è Raffaele Lucci per Mostro Scenografia.

