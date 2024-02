Video Ufficiale canzone “Governo Punk” di Bnkr44/ Il brano “politico” presentato a Sanremo 2024

Il punk è salito sul palco dell’Ariston con Governo Punk dei Bnkr44, i ragazzi che hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo 2024. La canzone ha un ritornello che entra in testa facilmente, ma che non ha convinto completamente la critica e il pubblico. Il brano è, infatti, relegato agli ultimi posti della classifica Spotify, ed accusato di essere troppo “politico”, ma nel tempo la situazione potrebbe ribaltarsi e diventare un tormentone estivo.

Il significato del testo riguarda la realtà di provincia ed è una denuncia a una politica che non fa abbastanza per i giovani: “Lo abbiamo composto lo scorso settembre, mentre ci trovavamo a Milano. Nel giro di un paio d’ore abbiamo imbastito la prima parte. Poi siamo tornati al nostro “bunker” a Villanova e l’abbiamo completata. L’obiettivo del pezzo è raccontare chi siamo e la realtà di provincia da cui proveniamo, ma in modo non banale” ha dichiarato il gruppo a Tv, Sorrisi e Canzoni. Il video ufficiale della canzone Governo Punk dei Bnkr44 è già online su YouTube.

VIDEO “GOVERNO PUNK” CANZONE DI NBKR44 A SANREMO 2024

Il video clip di Governo Punk, canzone di Bnkr44 in gara a Sanremo 2024, mostra gli stessi membri del gruppo intenti a divertirsi ballando con i loro coetanei. Atmosfera di divertimento e movimentata che accompagna perfettamente l’arrangiamento del brano. I filmati sono stati girati all’interno del Liceo Artistico Statale Umberto Boccioni, come si evince dalla pagina su YouTube.

Il video è uscito il giorno dopo la performance del gruppo al Festival in concomitanza con la pubblicazione del singolo. Prodotto da THE HILLS, con alla regia Amedeo Zancanella e alla scenografia Veronica Molteni. Stylist di Francesco Mautone, Ginevra Billo ed editing Amedeo Zancanella.

