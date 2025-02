La cantante Gaia è giunta a Sanremo 2025 con il testo Chiamo io Chiami Tu. Per la giovanissima artista è la seconda esibizione all’Ariston dopo quella del 2021 con Cuore Amaro mentre l’anno successivo prese parte all’evento solo come ospite, affiancando nella serata Cover BigMama.

Il testo Chiamo Io Chiami Tu racconta la storia di due persone che vivono un costante tira e molla e sono in difficoltà, l’aspetto emotivo è alla base di questo brano e ha colpito molto gli addetti ai lavori con la ragazza che ha interpretato il brano in maniera piuttosto positiva. Un mix di culture e in parte è quello che voleva darci Gaia, anch’ella di nazionalità italo-brasiliana. Un richiamo all’amore in forma ossessiva ma con diversi dubbi all’orizzonte.

VIDEO CHIAMO IO CHIAMI TU, LA CANZONE DI GAIA A SANREMO 2025

Come possiamo vedere nel video Chiamo io chiami tu Gaia mostra tutta la sua femminilità e incanta con una bellezza e un makeup sopraffino ma allo stesso tempo non tutti sono rimasti particolarmente convinti dalla prova di Gaia al Festival di Sanremo 2025. Splendida a livello estetico ma ci si aspettava di più dall’artista di Sesso e Samba e si poteva fare forse qualcosa in più.

Un testo sui dubbi e una canzone comunque leggera ma forse non da Sanremo e un’incertezza costante che Gaia vuole mostrarci grazie al testo Chiamo Io Chiami Tu, un brano interessante e che potrebbe essere un tormentone per quel che riguarda l’estate ma non eccezionale in chiave Sanremo.

