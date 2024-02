VIDEO UFFICIALE “CLICK BOOM” di ROSE VILLAIN/ La Canzone di Sanremo 2024: sensualità e purezza

Rose Villain ha partecipato a Sanremo 2024 con la canzone “Click Boom!“, un brano ch, anche grazie all’accattivante ritornello, ha conquistato già il pubblico nonostante non sia stato particolarmente favorito dalla giuria del festival. Un testo che parla di un legame d’amore, a tratti difficile e che ha inevitabili zone d’ombra ma anche molta passione. Rose Villain ha incantato gli spettatori nelle diverse esibizioni sul palco dell’Ariston anche per la sua eleganza e per la scelta dei look raffinati e brillanti. Anche il duetto nella serata cover con Gianna Nannini della quale Rose ha dichiarato di essere una grande fan da sempre, ha riscosso notevole successo, specialmente per la scelta della canzone da interpretare.

ROSE VILLAIN, FINALE SANREMO 2024/ "Click boom!" chiude la gara, lei svela: "Esperienza incredibile"

“Click Boom” sarà contenuta nel nuovo disco che si intitola Radio Sakura, ed è già disponibile per l’ascolto su tutte le maggiori piattaforme ufficiali e si è piazzata tra i primi 10 brani in classifica dei più passati nelle radio italiane. Ora è uscito online anche il video della canzone “Click Boom!” sul canale ufficiale YouTube dell’artista. .

“CLICK BOOM!" TESTO COMPLETO CANZONE ROSE VILLAIN SANREMO 2024 / "Parlo di un amore imperfetto"

VIDEO “CLICK BOOM!” DELLA CANZONE DI ROSE VILLAIN A SANREMO 2024

Il video ufficiale della canzone “Click Boom!” di Rose ViIlain, con la quale l’artista ha partecipato alla 74esima edizione del festival di Sanremo è online su YouTube. La clip è stata diretta dal regista Andrea Folino e prodotta da Borotalco Tv. In pochi giorni dalla pubblicazione ha raggiunto più di 600mila visualizzazioni ed ottenuto numerosi commenti positivi. Nelle immagini si vede l’artista che propone molti look diversi ma tutti caratterizzati dal colore bianco.

Sullo sfondo vette di montagne innevate ed un cielo blu scuro con nuvole tempestose. Un video che gioca con i contrasti di colore tra l’azzurro e i toni scuri, la purezza sensualità ed eleganza dei diversi outfit indossati da Rose Villain e dalle altre protagoniste che compaiono nella coreografia. Così come contrastanti sono i diversi passaggi della canzone stessa che va da melodie raffinate che sottolineano la voce dell’artista al ritornello onomatopeico ed ossessivo “Boom, boom, boom”.

RIVEDI IL VIDEO DI “CLICK BOOM!” LA CANZONE DI ROSE VILLAIN A SANREMO 2024













