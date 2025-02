Irama canta il brano Lentamente al Festival di Sanremo 2025, lui che è un vero e proprio habituè delle presenze qui al’Ariston. Negli anni il cantante è riuscito a sorprenderci con diversi modi di interpretare la sua musica ed anche stavolta con il testo Lentamente ha sicuramente portato qualcosa di innovativo.

Per Irama è l’ennesima partecipazione a Sanremo nonostante la giovane età e con il testo Lentamente lui vuole uscire dalla sua comfort zone e mostrare a tutti i suoi sentimenti, anche nella canzone notiamo frasi come ‘E se in amore non soffri, non sogni e non corri, non so innamorarmi di te”, dice Irama con la sua splendida e piuttosto forte voce. Il testo Lentamente è stato scritto da Irama in coppia con Blanco e con questa canzone il cantante descrive un sentimento che si sta spegnendo Lentamente e con grandi difficoltà.

VIDEO IRAMA LENTAMENTE A SANREMO 2025, COSA SUCCEDE ALL’INTERNO

Nel video ufficiale di Lentamente Irama è un cavaliere che partecipa alla guerra con l’armatura e tutto viaggia molto Lentamente con grandi difficoltà. Un amore che viaggia e si distrugge lentamente come capita spesso in alcune relazioni, un brano che convince al pubblico, specialmente a quello più giovane mentre non è la stessa cosa per la critica.

Ci si aspettava di più e sicuramente non è il miglior testo di Irama al Festival di Sanremo, almeno secondo la stampa e in generale la critica che si aspettava qualcosa di più dal giovane e talentuoso cantante. Una canzone comunque struggente e che non lascia indifferenti.

RIVEDI IL VIDEO UFFICIALE DI LENTAMENTE, LA CANZONE DI IRAMA A SANREMO 2025