Video ufficiale “Diamanti grezzi” di Clara/ Gioventù e incertezze nella canzone di Sanremo 2024

L’esordio di Clara al Festival di Sanremo 2024 è stato sicuramente positivo, prima con la vittoria nel concorso Giovani e poi coi favori ottenuti tra i big: il risultato per Diamanti Grezzi è stato al di sopra delle aspettative della vigilia. La sensazione è che della cantante emersa grazie a “Mare Fuori” si continuerà ancora a parlare per molto. È infatti ancora giovanissima e con tanta strada da fare, ma la strada sembrerebbe essere in discesa.

La canzone portata alla kermesse ligure parla di un incontro appassionato e dell’incertezza di un addio. Uno scenario in cui molti possono rivedersi, soprattutto in relazione al percorso di crescita dei giovani. Non mancano a tal proposito i riferimenti alla generazione a cui l’artista appartiene. È per questo motivo che qualcuno non ha apprezzato del tutto il testo del brano portato sul palco dell’Ariston. Nonostante ciò, i pareri sono stati per la maggior parte positivi. Le sue doti canore e l’aspetto esteriore hanno conquistato il grande pubblico.

Il video ufficiale di Diamanti Grezzi, la canzone presentata da Clara al Festival di Sanremo 2024, è stato diretto da Attilio Cusani ha come protagonista proprio la Soccini (questo il suo cognome all’anagrafe), che è a capo di un gruppo di coetanei che girano per la città. Il contesto è proprio quello giovanile, che esprime la voglia di viversi le proprie esperienze, anche a costo di commettere errori, celato anche dietro il testo stesso del brano. Da qui il ballo e il divertimento in discoteca, poi le passeggiate in metropolitana.

Le immagini insomma sono semplici e sicuramente non colpiscono i più appassionati di cinema, ma l’orecchiabilità del brano sicuramente farà sì che il video su YouTube collezioni nelle prossime settimane non poche visualizzazioni dopo il successo all’Ariston.

