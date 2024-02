VIDEO UFFICIALE “FINISCIMI” DI SANGIOVANNI/ L’ispirazione da “Gli Amanti” di Magritte (Sanremo 2024)

Il video ufficiale di “Finiscimi“, la canzone con la quale Sangiovanni ha partecipato al Festival di Sanremo 2024, ha un’ispirazione artistica decisamente nobile. Il video infatti trae ispirazione da un famosissimo quadro, “Gli amanti” di René Magritte. Il quadro raffigura due amanti che si baciano, con le teste coperte da un panno bianco che impedisce loro di vedersi e comunicare, suscitando una certa inquietudine e angoscia. E il video riprende in pieno questo tema, con l’incomunicabilità tra i due protagonisti simboleggiata dai volti coperti.

Il video di “Finiscimi” di Sangiovanni (clicca qui per vederlo) infatti raffigura proprio due amanti che si cercano e si desiderano ma con i volti coperti, un qualcosa che impedisce loro di trovarsi fino in fondo nonostante siano a pochi centimetri di distanza. Il titolo della canzone viene rievocato dal cantante stesso, protagonista prima riverso a terra con una vistosa ferita alla testa, poi a petto nudo e ricoperto di piume, dopo essere stato trascinato a cavallo da uno dei ragazzi a volto coperto, una metafora del dolore che l’amore e in certi casi i fatti della vita possono provocare.

IL VIDEO DI “FINISCIMI” DI SANGIOVANNI: ASTRAZIONE E AMORE

Astrazione e amore sembrano essere i concetti principali del video di “Finiscimi”, diretto da Byron Rosero, uno dei registi emergenti di videoclip in Italia maggiormente apprezzati. La canzone d’altronde come detto rievoca momenti dolorosi che richiamano alla fine di un amore, come lo stesso Sangiovanni ha spiegato in un’intervista: “È una lettera dedicata a tutte le persone che cercano il coraggio per dire o superare un addio. Fa parte della crescita, ma talvolta crescere può essere doloroso. Spero che queste persone mi sentano vicino a loro“.

Per Sangiovanni portare “Finiscimi” a Sanremo è stato un passaggio molto importante dopo quella che era stata una fase di pausa nella sua carriera, con il video ufficiale della canzone che l’ha riportato al top delle tendenze su YouTube. Ha spiegato il cantante in un’intervista a Vanity Fair: “Il palco di Sanremo è importante, e anche il Forum», spiega, «Non suono live da tantissimo tempo e non vedo l’ora, ma non credo che basterà a risolvere quello che devo risolvere dentro di me, per me stesso. Tutto il successo del mondo non basta. La nuova musica che ho scritto, però, mi aiuta molto. Mi ha liberato, non vedo l’ora di cantarla”.











