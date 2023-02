VIDEO UFFICIALE “IL BENE NEL MALE”DI MADAME/ Canzone Sanremo 2023

Madame a Sanremo 2023, ha conquistato il pubblico delle grandi occasioni. Per la sua canzone “Il bene nel male” e anche per la scelta della cover di De Andrè “Via del Campo”. Il video di “Il bene nel male” è già un successo di ascolti su YouTube, con 700.000 visualizzazioni in un solo giorno. La scelta musicale ed anche delle parole da usare, semplici e dirette di Madame è sicuramente la chiave vincente si questo brano. La cantante ha anche annunciato un tour di varie date italiane che partirà il prossimo luglio, a promozione del nuovo progetto discografico che uscirà a primavera.

VIDEO UFFICIALE “IL BENE NEL MALE” CANZONE DI MADAME, SANREMO 2023

Il bene nel male parla di una relazione tra una prostituta ed il suo cliente. Anzi la sua cliente, visto che nelle immagini del videoclip le protagoniste sono due donne. In questo brano, come evidenziato anche dal video, viene ridata una dignità a chi si innamora nonostante le convenzioni sociali dei ruoli che vorrebbero la prostituta restare nel suo ruolo quasi di semplice oggetto del desiderio. Ma l’amore non può essere una decisione, a volte si prova e basta e se non è ricambiato, resta solo a chi lo prova. Il bene è dalla parte del sentimento mentre per l’altra persona resta solo un rimorso piuttosto che un dolce ricordo. Il bene di cui parla Madame, si nasconde anche negli errori, nelle persone dimenticate dalla società, ma che hanno sentimenti spesso più puri di altri che invece si nascondono dietro ad una facciata di perbenismo.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “IL BENE NEL MALE” DI MADAME A SANREMO 2023



