Video ufficiale “Il cielo non ci vuole” di Fred De Palma/ Una storia che finisce a Sanremo 2024

Video “Il cielo non ci vuole” di Fred De Palma: a Sanremo la fine di un amore

Fred De Palma al Festival di Sanremo 2024 ha partecipato con il brano “Il cielo non ci vuole“: un testo che parla di un amore finito che però continua a lasciare i suoi strascichi. Come spigato proprio dall’artista si tratta di “un brano che parla di una relazione che continua pur essendo finita. Il testo è un po’ autobiografico, tutti siamo passati per una storia d’amore tirata per le lunghe“.

“Il titolo si riferisce al destino che non vuole che questa vada avanti e a come si stia male in quel momento. La melodia è un po’ sperimentale per me, diciamo che ho ripreso sfumature che avevo lasciato da parte“ ha aggiunto ancora il cantante presentando, qualche giorno prima del Festival, il brano. Il testo parla proprio di quei momenti di noia e ambiguità tipici di una storia che sta finendo.

Video ufficiale “Il cielo non ci vuole”, canzone di Fred De Palma

Nella sua “Il cielo non ci vuole”, Fred De Palma parla di quel bacio dato “come se fosse stata davvero l’ultima volta”, lo sguardo lanciato “come se il futuro fosse alla porta e tu fossi fuori a gridare e nessuno ti ascolta”, ma anche quella sensazione di disagio di quando ti rendi conto che mettere un punto è inevitabile. L’artista parla di un “lasciarmi cadere nel vuoto per sentirmi vivo”. Inevitabile anche un po’ di nostalgia per i tempi in cui la passione era ancora forte: “Rincorrere ancora quel brivido, sarà fantastico morire ancora per te”.

“Dai non essere triste, che mi fai stare male, alla fine il dolore sparisce, come il sole nel mare” recita ancora Fred De Palma nel testo scritto insieme a Jacopo Ettorre. Per quanto riguarda il video ufficiale della canzone “Il cielo non ci vuole” di Fred De Palma, la produzione è di Borotalco.tv con regia di Marc Lucas e Matteo Stefani come executive Producer. Come production Manager troviamo Pier Francesco Cari.

RIVEDI IL VIDEO DI “IL CIELO NON CI VUOLE” DI FRED DE PALMA A SANREMO 2024













