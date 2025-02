La cantante Giorgia canta il brano La Cura per me nell’ennesimo speciale atto al Festival di Sanremo 2025. Un’artista a tutto tondo che ancora una volta incanta la sua voce con un bellissimo brano ed evidenzia una voce che resta – a detta di tutti – tra i migliori a livello nazionale e non solo. Un brano che Giorgia canta con la sua melodia e che ha illuminato il palcoscenico.

La prova di Giorgia all’Ariston con La Cura per me ha permesso di conquistare sia pubblico che giuria e in molti hanno sottolineato – oltre alla voce – anche il significato di una canzone che ci rimanda all’io interiore ed all’introspezione dentro noi stessi. E’ questo un pò il significato della canzone di Giorgia La Cura per me.

VIDEO LA CURA PER ME, BRANO DI GIORGIA A SANREMO 2025

Con il brano La Cura per me Giorgia vuole dare sollievo e speranza visto le difficoltà della vita. Tutti noi abbiamo avuto momenti difficili, che sia la fine di un amore o la perdita di una persona cara e Giorgia ci rimanda ad un sentimento ideologico di cura come possiamo vedere anche nel video.

Qui Giorgia si ritrova in una casa vuota vestita di nero e vive i ricordi e ciò che è accaduto in passato vedendo note positive e meno. La Cura per me è una canzone che ci porta a riflettere e Giorgia è riuscita a farcela rivivere mediante la sua voce, un connubio di grande successo e che ha ottenuto grandi risultati anche qui al Festival di Sanremo 2025.

RIVEDI IL VIDEO UFFICIALE DI LA CURA PER ME, BRANO DI GIORGIA A SANREMO 2025