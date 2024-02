Video Ufficiale “La rabbia non ti basta” di BigMama/ Tematiche profonde per la canzone di Sanremo 2024

BigMama fa il suo esordio al Festival di Sanremo 2024 con un brano che ha già conquistato tutti: La rabbia non ti basta. La sua fantastica presenza scenica, unita a un testo profondo e complesso sono stati gli ingredienti vincenti per conquistare la critica, ma soprattutto il pubblico che già intona la sua canzone.

Il brano parla di fragilità, bullismo, sopraffazione del più forte contro il più debole ma anche della possibilità di riscattarsi. La consapevolezza acquisita nel tempo è la chiave per vivere liberamente, non dando importanza a chi cerca di spegnere la personalità degli altri. Un messaggio forte quello che l’artista ha portato sul palco dell’Ariston ma che sembra non brillare nelle classifiche dove viene relegata in fondo. Il video ufficiale della canzone “La rabbia non ti basta” di BigMama è già online su YouTube.

Il video clip ufficiale de La rabbia non ti basta, brano di BigMama in gara a Sanremo 2024, rappresenta tematiche molto forti e profonde. La cantante appare per salvare una bambina dai soprusi del padre che sembra avere verso di lei atteggiamenti violenti.

Inizia da qui un viaggio con la bambina pieno di divertimento, di gioco e di felicità per restituire alla sua innocenza giorni spensierati. Al termine di queste bellissime giornate insieme la cantante, nel video, viene portata via dalla polizia ma, una volta uscita, la bambina è fuori ad aspettarla ormai libera dall’oppressione del padre. Il video musicale, diretto da Bex Gunther e realizzato con TrueColors Films, è stato pubblicato dopo l’uscita del brano attraverso il canale YouTube ed è ambientato presso comune di Albenga e Alassio.

