VIDEO UFFICIALE “L’AMORE IN BOCCA” DI SANTI FRANCESI/ La Canzone di Sanremo 2024:malinconia in bianco e nero

I Santi Francesi a Sanremo 2024 hanno partecipato con la canzone “L’amore in bocca”, un brano dai toni malinconici e amari che racconta di una relazione finita prima ancora di nascere. Quando una storia da semplice passione e sensualità fa scattare il sentimento ma si chiude in fretta lasciando i protagonisti ancora con la voglia di scoprire il potenziale di una trasformazione mai avvenuta. Il brano presentato dal duo che prende il nome dai cognomi dei due artisti, al festival nella 74esima edizione ha ottenuto un discreto successo di critica, tuttavia non quanto era stato anticipato dai fan sui social che puntavano molto al raggiungimento delle prime posizioni.

Grandi consensi anche per l’esibizione con Skin nella serata cover, durante la quale hanno proposto una delle canzoni che più ha trascinato e coinvolto il pubblico emozionando. I due cantautori sono ora pronti per lanciarsi in nuovi progetti come il nuovo album ed un tour italiano che consoliderà la band nel cuore dei fan. Online anche il nuovo video ufficiale della canzone “L’amore in bocca” che gioca con i contrasti interpretandone il testo con immagini a colori e in bianco e nero.

VIDEO “L’AMORE IN BOCCA” DE I SANTI FRANCESI A SANREMO 2024

Online su YouTube il video della canzone “L’amore in bocca” che i Santi Francesi hanno presentato al festival di Sanremo 2024. Una clip che sottolinea i toni malinconici del testo, giocando con i contrasti del ricordo rappresentato in bianco e nero con il colore del presente. Tutto corredato da immagini di rocce e montagne che fanno da sfondo ai due protagonisti che mentre cantano evocano sentimenti di solitudine e rimpianti per quello che potrebbe essere stato ma non è neanche forse iniziato.

Il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese, ha scelto come ambientazione del video uno dei luoghi più suggestivi tra le montagne dell’appennino, quello di Pietra Perduca in provincia di Piacenza. Un racconto in bianco e nero che come in un sogno rappresenta una donna di spalle, che non mostra mai il volto, come a sottolinearne l’inafferrabilità.

RIVEDI IL VIDEO DI “L’AMORE IN BOCCA” LA CANZONE DE I SANTI FRANCESI A SANREMO 2024













