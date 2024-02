VIDEO UFFICIALE “MA NON TUTTA LA VITA” DE I RICCHI E POVERI/ Sanremo 2024: un viaggio nella cultura pop

I Ricchi e Poveri hanno partecipato a Sanremo 2024 con la canzone “Ma non tutta la vita“, un brano che rievoca atmosfere pop e sonorità ballabili e che ha già fatto guadagnare al duo le prime posizioni in classifica dei pezzi più ascoltati e passati nelle radio. Si preannuncia quindi un altro grande successo, che probabilmente presto diventerà un tormentone, così come altre canzoni, entrate ormai nella storia della musica italiana, in pieno stile Ricchi e Poveri e che ne rappresentano il marchio di fabbrica.

ANGELINA MANGO VINCITRICE SANREMO 2024/ All'Ariston trionfa la noia

La canzone è volutamente iconica e rievoca perfettamente la filosofia della band, un inno che invita a cogliere l’attimo e a non perdere alcuna occasione nella vita. Una leggerezza festosa, celebrata anche durante l’esibizione al festival, con la coreografia ad effetto sorpresa che accende la voglia di ballare, corredata da look del duo che non è certamente passato inosservato. Oltre all’uscita ufficiale di “Ma non tutta la vita” su tutte le piattaforme digitali di musica, è stato pubblicato anche il video, disponibile sul canale YouTube dei Ricchi e Poveri.

SANREMO 2024/ Il grande ingranaggio si è fermato, era tutto finto (e ce lo meritiamo)

VIDEO “MA NON TUTTA LA VITA” CANZONE DEI RICCHI E POVERI A SANREMO 2024

Il video ufficiale di “Ma non tutta la vita“, la canzone con la quale i Ricchi e Poveri hanno partecipato a Sanremo 2024, è ora disponibile su YouTube. Una clip che rappresenta con le immagini l’anima stessa del gruppo e celebra la storia della musica coinvolgendo gli spettatori anche tramite figure iconiche. Il regista ha infatti giocato con il passato ed il presente, celebrando la storia della cultura pop, dagli inizi in bianco e nero, passando per le tipiche atmosfere colorate anni ’60, la psichedelia anni ’70, ed il glam degli anni ’90, fino ad una proiezione nel futuro.

LE PAGELLE/ Sanremo 2024, finale: Angelina Mango "total", Loredana Berté esemplare, Annalisa "sfortunata"

Tra le varie citazioni, quelle di storici film, sale da ballo e immagini tratte da famosi video musicali come quelli dei Queen e della canzone Barbie Girl. Un brano che viene perfettamente rappresentato, con una chiave ironica che ripercorre le tappe più importanti della carriera di questa solida band che ha saputo resistere ai cambiamenti delle varie epoche restando sempre coinvolgenti ed attuali.

RIVEDI IL VIDEO DI “MA NON TUTTA LA VITA” DEI RICCHI E POVERI A SANREMO 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA