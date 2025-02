VIDEO “NON TI DIMENTICO” CANZONE DEI MODÀ AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Il video ufficiale di “Non ti dimentico“, il brano con cui i Modà hanno gareggiato al Festival di Sanremo 2025, è uscito mercoledì, 12 febbraio, su Youtube e ha già raccolto quasi un milione di visualizzazioni. Il testo della canzone racconto la fine di una storia d’amore e del coraggio necessario per andare avanti per la propria strada anche dopo una separazione. Nonostante il dolore che deriva dal distacco, però, il messaggio centrale rimane quello di custodire i ricordi più belli, che hanno reso indimenticabile quel legame.

SANREMO 2025/ Vince Olly e la canzone d’autore (3 su 5), Giorgia piange: cosa resterà di questo Festival?

Questo tema è riportato nel video del brano, in cui il protagonista è il leader del gruppo, Kekko Silvestre. Inizialmente, canta rivolgendosi ad una donna. Successivamente, però, rimane solo, simboleggiando l’allontanamento da colei che era stata al suo fianco fino a quel momento. Il cantante, però, continua ad esibirsi con il gruppo sotto la pioggia, con la presenza simbolica della donna. Un punto fermo che rappresenta come, nonostante la rottura, il ricordo rimarrà sempre vivo.

Kekko Silvestre come sta? “Dolori lancinanti che lo devastano”/ Cosa gli avrebbero detto i medici

NON TI DIMENTICO, DALL’ESIBIZIONE LIVE A SANREMO 2025 ALLA CLIP VIDEO

Il coraggio del brano si è visto riflesso perfettamente nelle esibizioni sul palco dell’Ariston. La loro partecipazione a Sanremo è stata particolarmente sfortunata, a causa dell’infortunio di Kekko Silvestre. Prima del debutto sul palco dell’Ariston, il cantante è caduto dalle scale del backstage del teatro, fratturandosi una costola. Nonostante ciò, non ha voluto rinunciare a questa grande occasione di rivalsa, esibendosi nonostante i dolori e i consigli dei medici. Alla fine, si sono posizionati al 22esimo posto nella classifica finale, portando a casa un Festival più che dignitoso.