Video ufficiale “Onda alta” di Dargen D’Amico/ Il tema dei migranti a Sanremo 2024

Dargen D’Amico è stato uno degli artisti del Festival di Sanremo 2024 più discussi con la sua Onda alta. Il cantante e produttore ha deciso di portare sul palco dell’Ariston un messaggio di “umanità”, cercando di evitare la politica. Il testo, come si era intuito già dal titolo, fa riferimento ai migranti. L’artista ha voluto denunciare le morti nel Mar Mediterraneo, sempre più numerose tra coloro che cercano una vita migliore partendo dalla propria terra per arrivare in Europa.

Dietro alla musica allegra e al ritornello che resta in testa, dunque, c’è molto di più. È per questo motivo che Onda alta ha commosso in tanti, anche se non sono mancate alcune polemiche. Oltre al tema dei migranti, infatti, Dargen D’Amico ha portato in scena anche quello della guerra, che include sia il Medio Oriente che l’Europa. Un argomento che fa sempre molto discutere. Al di là delle questioni non musicali e del piazzamento nella classifica della kermesse, comunque, il cantante è riuscito a fare ciò che voleva: dare visibilità a coloro che vivono in condizioni difficili.

VIDEO UFFICIALE DI “ONDA ALTA” DI DARGEN D’AMICO: IL DOCUMENTARIO

Il video ufficiale di Onda alta, la canzone portata al Festival di Sanremo 2024 da Dargen D’Amico, è un estratto del documentario “Real People”, co-prodotto da Will Media e A THING BY, che mostra alcune immagini registrate sulla nave Ocean Viking di SOS Mediterranee nel corso di una missione di soccorso di migranti. È stato realizzato dal regista e documentarista Olmo Parenti. Il mondo del cinema ha dunque incontrato quello della musica con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema.

Il cantante ha inoltre pubblicato sul suo canale YouTube una versione animata a cura di Borotalco.tv e Seenfilm, con regia di Stefano Bertelli, in cui lo stesso dramma viene mostrato con immagini semplici come quelle di un cartone animato, che si adattano perfettamente al ritmo del brano.

