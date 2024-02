VIDEO UFFICIALE “RICOMINCIAMO TUTTO” DEI NEGRAMARO/ Un viaggio verso il futuro (Sanremo 2024)

Il video ufficiale della canzone “Ricominciamo Tutto“, il pezzo che ha visto protagonisti i Negramaro al Festival di Sanremo 2024, (clicca qui per guardare il video) è una clip che richiama fortemente al tema del viaggio. Come si vede viaggio su strada, verso strade innevate, ma anche viaggio di una vita tra due persone che si amano dopo aver condiviso tutto sin da ragazzini e anche viaggio metaforico, verso lo spazio e l’ignoto. Immagini evocative che si abbinano al testo della canzone, fortemente legato al teso ma non per questo didascalico.

Per la realizzazione del video della canzone “Ricominciamo tutto” i Negramaro si sono affidati a Byron Rosero, giovane e creativo regista nonché Direttore Artistico allo Squareworld Studio e fondatore del collettivo di produzioni video Dmp Movies. Un taglio futuristico al video della canzone “Ricominciamo tutto” è infatti immediatamente riconoscibile, con i Negramaro che non compaiono nel video ma lasciano spazio ai giovani attori protagonisti, compresi i bambini che rappresentano i protagonisti della storia nella loro versione più pura.

VIDEO “RICOMINCIAMO TUTTO” DEI NEGRAMARO, UN VIDEO POETICO

D’altronde la poetica di “Ricominciamo tutto” è molto forte, un brano in crescendo che i Negramaro hanno voluto realizzare dedicandolo alla piccola figlia di Giuliano Sangiorgi, Stella, e della sua compagna, la sceneggiatrice Ilaria Macchia. La neve che inizialmente si vede nel video è legata proprio al “concept” della canzone, come lo stesso Sangiorgi ha avuto modo di spiegare in alcune interviste in cui ha chiarito il significato di un pezzo che anche a Sanremo ha avuto bisogno di diversi ascolti prima di essere pienamente apprezzato.

Ha spiegato Sangiorgi sul significato di “Ricominciamo tutto”: “Il brano nasce da un’immagine stupenda: in montagna, con un manto nevoso bianchissimo, Ilaria e Stella piccola, nata in un periodo storico contrassegnato dalla diffidenza e dalle mascherine durante la pandemia. Ricominciamo tutto è un atto di speranza: lo facciamo tutti e sei sempre, è forse il segreto per cui stiamo insieme da così tanto tempo. Ogni giorno ricominciamo tutto. Come diceva Neruda: è importante rinascere ogni giorno“. E le immagini del video ufficiale richiamano pienamente questi concetti.











