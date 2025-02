VIDEO “SE T’INNAMORI MUORI”: CANZONE DI NOEMI AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Il video ufficiale di “Se t’innamori muori”, il brano con cui Noemi ha partecipato a Sanremo 2025, è stato pubblicato su Youtube lo scorso 12 febbraio, il giorno dopo la sua prima esibizione. In pochi giorni ha già superato il mezzo milione di visualizzazioni, un numero destinato a crescere. Il video si apre a colori, ma quando Noemi entra in una casa l’atmosfera cambia, trasformandosi in bianco e nero, così da simboleggiare le emozioni contrastanti dell’innamoramento. Una volta lasciata la casa, i colori tornano, con uno stile retrò che riflette perfettamente la vulnerabilità e intensità del brano.

Marta Donà, chi è la manager di Sanremo/ Le ultime 4 edizioni vinte con La Tarma records: dai Maneskin a Olly

La canzone, scritta con Mahmood, Blanco e Michelangelo, esplora infatti le fragilità che emergono quando ci si innamora. Il titolo stesso, infatti, suggerisce quasi una sensazione di “morire” interiormente nell’atto di amare. L’artista affronta anche un tema delicato come la maternità e la complessa decisione di avere figli all’interno di una relazione.

VIDEO UFFICIALE LA CURA PER ME DI GIORGIA A SANREMO 2025 / "Una cura per tutte le difficoltà della vita"

“SE T’INNAMORI MUORI”, DALL’ESIBIZIONE LIVE A SANREMO 2025 AL SIGNIFICATO DEL TESTO NEL VIDEO UFFICIALE

Proprio come nel video di “Se t’innamori muori”, l’artista ha mostrato tutta la sua fragilità ed emotività anche sul palco del Teatro Ariston durante questa settimana sanremese. Il pubblico, abituato a vederla in una veste più grintosa, ha scoperto un lato inedito dell’artista, che questa volta si è lasciata vedere senza alcun tipo di filtro. Alla fine, si è classificata al 13esimo posto nella classifica finale, nonostante questa ballad struggente meritasse decisamente di più.

QUI SOTTO IL VIDEO DI “SE T’INNAMORI MUORI”