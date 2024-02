Video Ufficiale “Spettacolare” di Maninni/ Fragilità, amore, passione e felicità a Sanremo 2024

“SPETTACOLARE” DI MANINNI NON VOLA IN CLASSIFICA A SANREMO 2024

Prima di andare a vedere il video della canzone “Spettacolare“, scritta ed eseguita da Maninni durante il Festival di Sanremo 2024, che si è concluso ieri, permettendogli di guadagnarsi una timidissima 26esima posizione, recuperiamo il significato che l’artista ha voluto inserire nel suo testo. Pseudonimo di Alessio Mininni, classe 1997, arriva da Amici del 2016, dove venne eliminato poco prima della serata finale.

MANINNI 'SPETTACOLARE', FINALE SANREMO 2024/ "Racchiude i momenti più belli vissuti con fragilità"

La canzone “Spettacolare”, ha spiegato Maninni durante il Festival di Sanremo 2024, “racchiude i momenti più belli vissuti con fragilità, amore e passione. E spesso se si riescono ad affrontare gli ostacoli con un altro aspetto, tutto può diventare spettacolare. È un mix tra pop e rock” con il quale l’artista barese ha voluto mettere in mostra l’eterna ricerca della felicità che, a discapito di quanto di tende a pensare, si può trovare anche nelle più piccole cose della vita. Una storia per certi versi personale, quella raccontata da Maninni in “Spettacolare“, ma che ha anche la forza di diventare un racconto collettivo, di esperienze che tutti, volenti o nolenti, abbiamo vissuto almeno una volta nella vita.

“Spettacolare" testo completo canzone Mannini Sanremo 2024 / "Come l'istante che ti cambia per sempre..."

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “SPETTACOLARE” DI MANINNI SANREMO 2024

Nel video ufficiale della canzone “Spettacolare” di Maninni si vede l’artista in una stanza completamente bianca, circondato da enormi tessere del domino. Queste sono ricorrenti nel videoclip, con Maninni che, cantando in diversi scenari, prima prova a metterle tutte in fila, per poi osservarle ed, infine, abbatterle. Apprezzabile l’alternarsi di immagini delle tessere del domino che vengono abbattute e l’artista che cade a peso morto su di un letto, ricoperto da cuscini.

Il video di “Spettacolare” di Maninni, ad ora, ha raccolto poco meno di 230mila visualizzazioni su YouTube. Il testo, scritto da –, è stato accompagnato da immagini create e dirette da Cristiano Pedrocco, con una produzione firmata da Illmatic Film Group. L’executive producer del video è Jacopo Pica, mentre il direttore della fotografia è Alessandro Tempestini.

