VIDEO UFFICIALE “SPLASH” DI COLAPESCE DIMARTINO/ Canzone Sanremo 2023

Il video del brano “Splash”, firmato dal duo Colapesce-Dimartino e in gara in questa 73esima edizione del Festival di Sanremo racconta in modo particolare e toccante la nostra epoca, tanto attraverso il testo quando attraverso i fotogrammi e i clip. Da quando è stato pubblicato, nelle prime 14 ore di presenza su YouTube questo video ha totalizzato oltre 226mila visualizzazioni. Il video è ricco di simboli, nascosti uno dopo l’altro, per raccontare di un’epoca, la nostra, che ha difficoltà a gestire le aspettative.

Il video di “Splash” è diretto da Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli, e in ogni clip si alternano giochi di luci e ombre, scene surreali dal retrogusto amaro per tratteggiare la contrapposizione tra desiderio di agire e il timore di vivere il fallimento. E lo “splash” finale, che fa mostra di sé anche nel titolo, invita a lanciarsi, a tuffarsi nell’immensità di questa esperienza che è la vita. Appunto con le sue contraddizioni, le sue ombre e i suoi momenti più irreali.

