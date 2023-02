VIDEO UFFICIALE “SUPEREROI” DI MR RAIN/ Canzone Sanremo 2023

VIDEO “SUPEREROI” CANZONE DI MR RAIN A SANREMO 2023

Il video del brano “Supereroi” del rapper Mr Rain conferma il fortissimo legame fra il testo e l’essenza della canzone e il tema della salute mentale, in particolare della depressione. Un tema importante e quantomai attuale in questa epoca storica, in cui l’ansia e la paura per il futuro occupano la mente di sempre più persone, soprattutto giovani e giovanissimi. L’inizio del video è cupo, con un cielo nuvoloso che ben si addice alla sensazione che provoca l’angoscia, il peso sul proprio corpo e sulla propria anima.

Le atmosfere del video di “Supereroi”, la ballad del rapper Mr Rain in gara a Sanremo 2023, alternano scenari cupi e quasi soffocanti all’immensità di cieli aperti e perfino scenari che richiamano l’immensità dello spazio. Una contrapposizione tra i momenti più bui e quelli in cui invece sembra di nuovo possibile tornare a riappropriarsi della propria vita, della propria salute mentale messa così a dura prova in questi ultimi anni.

