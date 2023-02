VIDEO UFFICIALE “TANGO”DI TANANAI/ È tra le più ascoltate di Sanremo 2023

Tananai quest’anno a Sanremo è stato la conferma che “gli ultimi saranno i primi”, dopo gli scarsi risultati raggiunti lo scorso anno, ha conquistato un posto in vetta alla classifica. Ma non solo a Sanremo. La sua canzone “Tango” è tra le più ascoltate della settimana ed è già un record di passaggi in radio. Oltre a questo c’è stata la componente a sorpresa, arrivata dopo la pubblicazione del video di “Tango”. La canzone sembrava infatti essere la storia di una relazione tra due persone lontane. In realtà dalle immagini scopriamo che è molto di più. Una storia vera, attuale e commovente che ha come protagonisti due ragazzi di una città Ucraina, ed il loro amore, che travolto dall’improvvisa guerra è ora costretto ad essere vissuto a distanza.

VIDEO “TANGO” CANZONE DI TANANAI, SANREMO 2023

Il video di Tango di Tananai, è già virale, ed ha ottenuto più di 700.000 visualizzazioni in un solo giorno. Questo perchè dopo la pubblicazione delle immagini che il cantante ha scelto per illustrare la sua canzone, tutto il testo ha preso un altro significato. Non si tratta infatti di una classica storia d’amore come tante, ma di un racconto vero, che ha come protagonisti i due ragazzi ucraini Olga e Maxim. I due vivono a Smolino, nella provincia di Kirovohrag, hanno una figlia di 14 anni di nome Liza.

Le immagini nel videoclip sono state girate dagli stessi protagonisti con i loro cellulari. Raccontano il nuovo modo di vivere della coppia, costretta alla distanza dalla guerra. Prima dell’inizio del conflitto, Olga faceva la segretaria in una clinica, Maxim è invece un militare e combatte da febbraio 2022. Olga e la figlia Liza da fine marzo 2022, si trovano in Italia, dopo essere scappate dal proprio paese. Tananai con Tango ha quindi deciso di far arrivare al pubblico, le immagini di come moltissime persone siano costrette a vivere la quotidianità e i sentimenti durante il conflitto.

