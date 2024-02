Video ufficiale “Ti muovi” di Diodato/ Emozioni inaspettate nel brano a Sanremo 2024

VIDEO UFFICIALE DI “TI MUOVI” DI DIODATO DA SANREMO 2024

Diodato con la sua Ti muovi è stata una delle sorprese più piacevoli del Festival di Sanremo 2024. Dopo la vittoria nel 2020 (nell’edizione senza pubblico a causa del Covid) con la romantica Fai Rumore, non ci si aspettava dall’artista una ballata intensa ed energica come questa. Un inno alla vita nelle sue sfaccettature più profonde, rappresentate attraverso le emozioni. Nonostante lo stile sia diverso da quello con cui il cantante si è presentato altre volte, il pubblico e la stampa hanno apprezzato il brano, tanto che è stato uno dei più votati e ascoltati.

Il tema principale riguarda la scelta delle persone di abbandonarsi all’emotività, senza nascondere i propri sentimenti. È quello che il cantante mette in scena con un corpo di ballo ad hoc. A colpire maggiormente i telespettatori però è sempre il calibro della sua voce, per cui è semplice immaginare che nei prossimi mesi Ti muovi sarà uno dei brani sanremesi più amati di questa edizione.

VIDEO UFFICIALE DI “TI MUOVI” DI DIODATO: LA CLIP

Il video ufficiale di Ti muovi, la canzone portata al Festival di Sanremo 2024 da Diodato, diretto da Giorgio Testi e Filippo Ferraresi, è un concentrato di emozioni rappresentate attraverso il movimento. L’artista si ritrova in una serie di scenari di vita quotidiana, dall’attesa nella sala di un medico ad una festa, a ballare, manifestando ciò che sta provando: dalla gioia alla tristezza, passando per l’ansia. È un vero e proprio viaggio nell’animo umano.

È stato provvidenziale per rappresentare il significato del brano è stato il contributo dei ballerini scelti per la produzione del videoclip e in particolare per l’esecuzione delle coreografie a cura di Irma Di Paola e Francesco Cariello. D’altronde questi ultimi lo hanno accompagnato anche sul palco dell’Ariston nel corso delle esibizioni della settimana.

