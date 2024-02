Video ufficiale “Vai!” di Alfa/ Un inno alla vita e al divertimento nella canzone di Sanremo 2024

Alfa è giunto al Festival di Sanremo 2024, giovanissimo con un brano accolto abbastanza bene dalla critica. Il suo brano Vai! è un inno alla vita, a cogliere le opportunità e, soprattutto a “non guardarsi indietro mai”. Non è tra le canzoni più ascoltate in radio, ma si piazza al 13esimo posto nelle classifiche Spotify.

Con il brano che segna il suo esordio alla kermesse canora, il cantante ha già conquistato una buona parte del pubblico. Sui social, è uno dei talenti senza dubbio tra i più seguiti. Dopo il Festival NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO ed uscirà il 16 febbraio sulle piattaforme digitali e il 23 febbraio. Il video ufficiale della canzone “Vai!” di Alfa in gara è già online su YouTube.

Il video del singolo Vai! di Alfa, mostra momenti adrenalinici legati allo sport estremo del paracadutismo ed è diretto da Filiberto Signorello e prodotto da A1 Entertainment S.p.a.

“Girare questo video è stata un’esperienza molto forte che non penso di ripetere. Con “Bellissimissima” abbiamo iniziato questo concept di video musicali volti a toglierci delle paure. Le montagne russe non le avrei mai fatte, figuriamoci il lancio con il paracadute!. Sono molto contento che il video sposi completamente l’immaginario della canzone. Quando ho scritto Vai! non immaginavo di girare un video come questo ma, ripensandoci adesso, sembra che la canzone sia stata scritta apposta. Andare richiede coraggio e questo è sicuramente il video musicale più coraggioso che abbia mai fatto. È stato anche un modo per togliermi un po’ di ansia pre-Sanremo perché ho pensato che l’Ariston mi avrebbe fatto meno paura se fossi riuscito a cantarla nel cielo” ha raccontato l’artista.

