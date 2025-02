Il cantante Lucio Corsi ha cantato il testo Volevo essere un duro a Sanremo 2025. Con il suo fare particolare ed una canzone deliziosa possiamo dire che il giovane artista è una delle belle sorprese a Sanremo 2025, una ventata di freschezza e di tante novità al Festival con un mood di cantare del cantautore piuttosto particolare.

La canzone Volevo Essere un duro è una ballata, il genere preferito da Lucio Corsi che debutta a Sanremo nel migliore dei modi, stupisce tutti e lo fa con sincerità e tanta genuinità. Lucio Corsi ha raccontato che inizialmente non era prevista la sua partecipazione a Sanremo e sicuramente non voleva farlo con questa canzone, in uscita nel prossimo disco ma dopo ha cambiato totalmente idea. Il giovane cantautore ha ricevuto tanti consensi.

VIDEO VOLEVO ESSERE UN DURO DI LUCIO CORSI A SANREMO 2025

Nel video ufficiale di Lucio Corsi c’è anche una Guest Star come Massimo Ceccherini che recita nel ruolo del padre del bambino protagonista del video della canzone Volevo essere duro, un bambino che vive alcune problematiche come quelle relative alla scuola e successivamente entra nella sua stanza dove vive un percorso nuovo e si sfoga dimenticando tutto.

Il sogno del protagonista di Volevo essere un duro è quello di non essere un ragazzo come gli altri e riuscire a essere un duro, un lottatore sempre e comunque nel corso della vita. Il testo Volevo essere duro di Lucio Corsi, come si evince dal video, è tra le belle sorprese di Sanremo ed ha avuto grandi riconoscimenti sia dalla stampa che dal pubblico del quale è diventato beniamino.

RIVEDI IL VIDEO UFFICIALE VOLEVO ESSERE UN DURO DI LUCIO CORSI