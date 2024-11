VIDEO UNGHERIA GERMANIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Puskas Arena le Nazionali di Ungheria e Germania si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 maturato in extremis come vedremo nelle immagini del video Ungheria Germania con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i tedeschi cercano immediatamente di prendere in mano le redini dell’incontro proponendosi pericolosamente in zona offensiva verso il 12′ con una conclusione fuori misura provata da Gnabry ed intorno al 14′ con un tiro di Kimmich disinnescato in corner dalla retroguardia avversaria.

Passano i minuti e gli ungheresi crescono guadagnando terreno così da collezionare almeno tre occasioni fallite al 24′ da Sallai, spunto bloccato da un difensore, e da Schafer, che deve fare i conti con la parata dell’ottimo Nubel, attento nel rispondere presente pure sulla giocata di Nagy del 39′. Nel secondo tempo il copione del match non sembra mutare particolarmente rispetto a quanto era accaduto nel corso della frazione di gioco precedente e così gli ospiti si rifanno vedere in avanti immediatamente al 50′ con il viola Gosens, il quale non batte in ogni caso l’estremo difensore Dibusz.

I magiari rischiano quindi al 55′ quando Henrichs finisce a terra in area di rigore dopo un contrasto e tirano un gran sospiro di sollievo all’ora di gioco, quando il direttore di gara annulla per fuorigioco la rete segnata da Brandt su segnalazione dell’assistente. Nel finale la Mannschaft non toglie il piede dall’acceleratore e, dopo aver centrato un palo con Havertz al 63′, riesce a passare in vantaggio grazie al gol segnato da Nmecha, approfittando di un rimpallo favorevole, al 76′. Nel recupero la Nazionale del tecnico Marco Rossi trova il gol del pareggio definitivo al 90’+9′ quando Szoboszlai trasforma il calcio di rigore assegnato con l’ausilio del VAR per un fallo di mano ravvisato nei confronti di Koch.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro croato Duje Strukan ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Gera all’87’ e Schafer al 90’+4′ da un lato, Schlotterbeck al 57′, Wirtz al 72′ ed Andrich al 90’+4′ dall’altro. Il punto conquistato in questa sesta ed ultima giornata della competizione continentale permette alla Germania di toccare quota 14 in vetta alla classifica del gruppo 3 della Lega A di Nations League 2024/2025 mentre l’Ungheria sale invece a 6 punti.