VIDEO UNION CLODIENSE NOVARA, LA SINTESI

Il Novara comincia alla grande questo match contro la Union Clodiense, anche se purtroppo non ha ancore trovato la rete del vantaggio. Questo perché la sfortuna non ha giocato un buon tiro su Ranieri, che fa tutto bene fuorchè la conclusione. Entra in area la mezzala e poi prende uno scarico che finisce preda però dopo un controllo del suo marcatore.

Arriva poi la rete che porta sullo 0-1 gli ospiti grazie a Basso che riesce a segnare dopo uno scarico sulla zona sinistra che becca il mediano fuori area che dopo un primo controllo riesce a segnare con un tiro rasoterra davvero molto forte dove il portiere avversario non riesce a segnare.

VIDEO UNION CLODIENSE NOVARA, IL SECONDO TEMPO

Union Clodiense e Novara si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1, in una partita che ha visto i padroni di casa rincorrere il risultato fino al gol del pari nel secondo tempo. Il Novara era passato in vantaggio nel primo tempo grazie a Basso, autore di un gran tiro rasoterra dal limite dell’area che ha sorpreso il portiere avversario.

Gli ospiti hanno poi sfiorato il raddoppio con Ranieri e Donadio, il quale ha più volte messo palloni interessanti in area, senza però trovare il tocco vincente delle punte. Nella ripresa, la Clodiense ha aumentato il ritmo alla ricerca del pari, spingendo soprattutto sulle fasce. Dopo diversi tentativi, è stato Biondi a trovare il gol dell’1-1 con una conclusione precisa che ha battuto il portiere del Novara.

VIDEO UNION CLODIENSE NOVARA: GOL E HIGHLIGHTS