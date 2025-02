VIDEO UNION CLODIENSE PONTEDERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Aldo e Dino Ballarin l’Union Clodiense vince un po’ a sorpresa contro la Pro Vercelli per 2 a 0 tra le mura amiche. In apertura di primo tempo i veneti cercano immediatamente di spezzare l’equilibrio e ci riescono tramite il gol del vantaggio realizzato da Sinn, bravo ad insaccare la sfera al quarto d’ora dopo che Zigoni aveva mandato la sfera contro la traversa.

A ridosso dell’intervallo, e quindi al 45′, i padroni di casa hanno anche modo di raddoppiare con la rete segnata da Zigoni, il quale si conquista un calcio di rigore subendo fallo da Marchetti per poi trasformarlo a sua volta con precisione dal dischetto.

Nel secondo tempo i propositi degli Eusebiani non vengono supportati adeguatamente dalle loro azioni offensive come quando Comi calcia in maniera imprecisa in avvio di ripresa al 47′. Nel finale Clemente, Romairone e Comi non battono la retroguardia dei granata che cercano invece addirittura il tris con Biondi prima e Scapin, nel recupero al 90’+1′, poi.

L’arbitro Andrea Zoppi, sezione di Firenze, ha impiegato il cartellino giallo in quattro occasioni ammonendo Sinn al 5′, Sinani al 59′ e Munaretto al 77′ da un lato, Iezzi al 37′ dall’altro. La vittoria raggiunta in questo ventottesimo turno rilancia l’Union Clodiense a 18 punti nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Pro Vercelli non migliora i suoi 30 punti.

