VIDEO UNION CLODIENSE VIRTUS VERONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Aldo e Dino Ballarin la Virtus Verona vince in trasferta per 2 a 1 nel derby contro l’Union Clodiense. I rossoblu mettono in chiaro le cose sin dalle prime battute del primo tempo portandosi infatti presto in vantaggio al 17′ con il gol firmato da Contini, su assist del compagno Calabrese.

La rete del raddoppio definitivo, oltre che decisivo, arriva quasi immediatamente con la giocata vincente siglata da De Marchi, intorno al 26′. Nel secondo tempo il debole colpo di testa tentato da Zigoni per i padroni di casa non mette di certo in apprensione il portiere avversario Sibi al 57′.

Nel finale Zarpellona non concretizza l’opportunità per calare il tris al 72′. I granata, invece, accorciano il distacco in maniera improduttiva con il gol messo a segno da Martignago, bravo comunque a trasformare all’84’ il calcio di rigore assegnato per l’intervento irregolare fischiato nei confronti di Orfei.

Questo derby di Verona se lo aggiudica la Virtus che raggiunge in questo modo quota 46 nella classifica del girone A della Serie C stagione 2024/2025. La sconfitta conferma invece l’Union Clodiense in ultima posizione con i suoi diciotto punti precedentemente acquisiti.

VIDEO UNION CLODIENSE VIRTUS VERONA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS