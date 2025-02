VIDEO UNION SG AJAX: OSPITI CORSARI!

Video Union Sg Ajax che racconta la vittoria della formazione olandese con il risultato di 0-2. Le reti portano la firma di Rasmussen e Mokio, entrambi con le conclusioni da fuori che si sono insaccate nell’angolino basso. Vittoria sofferta per la squadra di mister Farioli che nel corso del primo tempo ha evidenziato diverse incomprensioni difensive con ben due reti annullate per fuorigioco. La prima a David, con l’attaccante pronto ad esultare ma con l’urlo strozzato in gola per l’intervento del Var.

La seconda rete annullata porta invece la firma di Khalaili, senza però l’ausilio della tecnologia. Cambia tutto nella seconda frazione con l’Ajax che si porta in un doppio vantaggio fino oltre il 90esimo. Da segnalare al minuto 85 il colpo di testa da parte di Burgess con la palla che esce fuori non di molto alla luce di una deviazione. Alla formazione belga adesso serve una grande prestazione in terra olandese per ribaltare il risultato. Al triplice fischio vittoria per il tecnico italiano che si gode questo importante successo in trasferta in vista anche del ritorno fissato per il 20 febbraio.

VIDEO UNION SG AJAX: GOL E HIGHLIGHTS