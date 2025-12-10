Video Union SG Marsiglia (2-3), gol e highlights: la doppietta di Khalaili non basta, a vincere è l'OM.

VIDEO UNION SG MARSIGLIA (2-3): GREENWOOD TRASCINA L’OM

Il video Union SG Marsiglia, come pronosticabile, inizia subito forte con i padroni di casa che riescono a sbloccare il punteggio dopo meno di cinque minuti. La rete è di Khalaili che parte da destra e si accentra per calciare di mancino sul primo. La conclusione è angolata ed efficace anche per via dell’immobilità della difesa francese che concede tanto spazio al numero 25 e non riesce a schermare il suo tiro.

Lo svantaggio coglie impreparata la squadra ospite che si innervosisce subito ma riesce comunque a trovare il pareggio grazie alla qualità dei suoi attaccanti. Infatti, al 15′ segna Paixao che conclude una bellissima azione mettendo in rete da pochi passi dopo una parata tutt’altro che perfetta di Scherpen. Da qui, il ritmo di gioco si abbassa e da segnalare c’è solo una grande azione personale di Weah che passa in mezzo a due avversari e calcia sul secondo palo dove Scherpen deve superarsi per evitare il gol. La rete, però, arriva al 41′ quando Aubameyang e Greenwood gestiscono alla perfezione un contropiede che termina con un gol dell’inglese che è bravo a spostarsi il pallone sul destro e a calciare sfruttando anche uno Scherpen non impeccabile.

Il secondo tempo del video Union SG Marsiglia inizia con un ritmo molto basso che favorisce le due difesa. La partita, però, si accende al 58′ quando O’Riley serve in profondità Greenwood e lo manda uno contro uno con Leysen. La giocata dell’inglese è geniale e gli permette di superare il suo avversario e mettersi il pallone sul mancino per poter calciare sul secondo palo e firmare la doppietta personale.

La partita sembra finita dopo il gol dell’1 a 3 ma Khalaili segna ancora e riesce a riaccendere gli animi. L’azione nasce da un’uscita totalmente sbagliata di Rulli che consegna il pallone al numero 25. La conclusione è da dentro l’area e trova in contro tempo il portiere argentino che non può farci nulla se non raccogliere il pallone in fondo alla rete. Il 2 a 3 accende l’Union SG che trova due volte la via del gol con Mac Allister e David ma, in entrambi i casi, la rete viene annullata per fuorigioco.

Gli ultimi minuti vedono un miracolo di Rulli che, prima sbaglia ancora l’uscita, e, poi, salva la porta con un super riflesso su un colpo di testa a botta sicura di David. Gli ultimi secondi sono di assedio dell’Union SG che cerca il pareggio ma non lo trova e la partita finisce con il definitivo 2 a 3 in favore del Marsiglia.

VIDEO UNION SG MARSIGLIA (2-3): GOL E HIGHLIGHTS