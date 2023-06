Video/ Uruguay Italia U20 (1-0) gol e highlights: sfuma il titolo Mondiale Under 20 per gli azzurrini

VIDEO URUGUAY ITALIA U20 (1-0)

Sfuma sul traguardo il sogno Mondiale dell’Italia Under 20, battuta nel finale dell’atto conclusivo dall’Uruguay come potremo osservare nel video Uruguay Italia U20. Prima conclusione uruguagia dopo 6′ con Matturro che non inquadra la porta. Finisce alto al 10′ un tentativo di Diaz che raccoglie una corta respinta della difesa italiana, gli azzurri si vedono al 15′ e al 18′ in avanti per iniziativa di Pafundi, prima con una punizione che non trova compagni pronti in area, quindi con un’incursione ricacciata indietro dalla difesa dell’Uruguay. Al 23′ prima vera occasione da gol della partita: sugli sviluppi di un corner Duarte sbuca a due passi da Desplanches che respinge però miracolosamente con un gran riflesso. Uruguay più convincente nella prima mezz’ora di gioco, l’Italia prova a mettere la testa avanti ma al 33′ c’è anche un cartellino giallo per Guarino a causa di una sbracciata su Luciano Rodriguez. Italia un po’ in difficoltà ma a parte l’occasione avuta da Duarte gli azzurrini non rischiano molto, con i sudamericani che cercano un paio di conclusioni dalla distanza con Diaz e Gonzales, murate dalla difesa italiana. Ultima incursione azzurra di Pafundi, chiuso al vertice destro dell’area avversaria.

L’Italia inizia il secondo tempo con Zanotti in campo al posto di Faticanti. Dopo 2′ nella ripresa subito ammonito Ambrosino per simulazione, il copione della partita con cambia con l’Uruguay più intraprendente e l’Italia attenta a chiudersi in difesa. All’11’ doppio cambio per Nunziata: Montevago ed Esposito prendono il posto di Ambrosino e Pafundi, al 17′ c’è Ferrari al posto di Duarte nell’Uruguay. E proprio il neo entrato al 19′ crea un pericolo per la porta di Desplanches, arrivando in spaccata su un cross di Gonzalez ma spedendo il pallone di poco a lato. Il gol decisivo è arrivato al 41′ della ripresa, mischione in area azzurra e rimpallo che ha favorito Luciano Rodriguez che, appostato sul secondo palo, ha schiacciato di testa il pallone decisivo alle spalle di Desplanches. Una beffa per gli azzurrini che hanno subito però troppo l’iniziativa degli uruguagi nel corso di questa finalissima. Al 36′ il VAR aveva tramutato da rosso a giallo il cartellino per Prati ma anche in parità numerica l’Italia non ha retto, non trovando il pari nonostante un recupero lunghissimo, ben 11′.

VIDEO URUGUAY ITALIA U20: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Il CT Azzurro, Carmine Nunziata, rende merito agli avversari: “In questa partita sono stati più bravi di noi, stavano meglio fisicamente. Hanno corso più di noi e il campo non ci ha aiutato. Alla fine però penso sia stato un percorso incredibile, bisogna ringraziare questi ragazzi per ciò che ci hanno fatto vivere in tutto questo mese. Questi giocatori hanno fatto cose incredibili e questa partita non cancella quanto fatto di buono fin qui: giocare sette partite ogni tre giorni non è facile, loro a livello fisico stavano meglio di noi“.

Anche il difensore centrale dell’Italia Under 20 Gabriele Guarino ha così commentato la sconfitta nella finale del Mondiale di categoria: “L’Uruguay è una squadra molto forte che ci ha messo subito sotto e noi abbiamo provato a difenderci nel miglior modo possibile. Non meritavamo questa fine ma va bene così, ci rifaremo le prossime volte. All’inizio nessuno avrebbe scommesso su di noi, questa è una squadra che s’è presto trasformata in una famiglia e solo così siamo arrivati in finale“.

