Video/ Uruguay Perù (4-5 dcr): highlights e gol, Incas in semifinale (Copa America)

Prima grande sorpresa in una Copa America che non aveva regalato grandi sussulti finora nei pronostici. All’Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia il Perù ha battuto ai calci di rigore l’Uruguay, raggiungendo in semifinale i campioni in carica del Cile che a loro volta avevano battuto ai penalty la Colombia. Organizzato e vivace nelle ripartenze, il Perù ha tratti ha subito la pressione offensiva degli uruguagi, che non sono riusciti però a sfruttare il potenziale dei loro attaccanti, Suarez e Cavani in testa. Il match inizia con l’Uruguay che fa la partita e la prima grande chance del match la spreca Cavani al 25′, calciando alto dopo aver agganciato in grande stile un pallone in area. Il Matador ci prova ancora al 38′, trovando però la risposta pronta del portiere peruviano, Gallese.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ben due gol annullati all’Uruguay: al quarto d’ora era stato Cavani ad andare a segno, ma la review al VAR evidenzia un fuorigioco. La scena si ripete esattamente al 26′, lunga on field review su una rete di Suarez, ancora una volta fuorigioco. Nel finale poco da segnalare, si va ai rigori e il Pistolero del Barcellona sbaglia la prima trasformazione. Sarà l’errore fatale, visto che i peruviani non sbaglieranno un colpo. Segnano Cavani, Stuani, Betancur e Torreira per l’Uruguay, vanno in gol Guerrero, Ruidiaz, Yotun, Advincula e Flores per i peruviani. 4-5 il risultato finale, a far festa a sorpresa è il Perù.

