Video/ Usa Ecuador U20 (1-2): highlights e gol, Celico in semifinale! (Mondiali)

E’ l’Ecuador di Mister Celico a trovare la qualificazione alle semifinali di questi avvincentissimi Mondiali U20, grazie al successo occorso solo ieri a Gdynia per 2.-1 contro gli Stati Uniti. Come si vede nel video di Stati Uniti Ecuador la partita è stata più che mai divertente e ricca di gol, oltre che di tante occasioni favorevoli, messe a segno però per lo più dai sudamericani, decisamente ispirati in area avversaria. Lo abbiamo visto soprattutto nel primo tempo del match dei quarti di finale dei mondiali U20: è già al 30’ minuto che arriva la prima marcatura dell’Ecuador firmata da Cifuentes. La risposta USA è però rapida visto che a sei minuti dopo Weah trova il pareggio sull’1-1: il duplice fischio dell’arbitro per l’intervallo però non arriva prima che Espinoza, sfruttando l’assist di Campana, abbia riportato di nuovo i suoi in vantaggio per 2.1, po confermato al termine del novantesimo. Con tale vittoria quindi l’Ecuador U20 ha staccato il pass per la semifinali della competizione iridata e solo tra pochi giorni affronterà la Corea del sud.

IL TABELLINO

Usa Ecuador U 20 1-2 (1-2 pt)

Reti: 30’ Cifuentes (E), 36’ Weah (U), 43’ Espinoza

Usa (4-4-1-1): Ochoa, Dest, Gloster, Richards, Durkin, Mendez, Soto, Pomykal, Weah, Keita, De La Fuente All. Ramos

Ecuador (4-2-3-1): Ramirez, Porozo, Palacios, Espinoza, Vallecilla, Cifuentes, Campana, Rezabala, Alavarado, Quintero, Plata All. Celico

Arbitro: B. Bastien

Note: ammoniti 45’+3 Durkin (U), 77’ Weah (U)

VIDEO USA ECUADOR U20, HIGHLIGHTS





