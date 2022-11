Video/ USA Galles (1-1) gol e highlights: nei momenti chiave Bale non tradisce mai

È già diventato il mondiale dei maxi-recuperi, dopo i 24 minuti di extra-time complessivi di Inghilterra-Iran (provocati però da due lunghe interruzioni che hanno caratterizzato il match dominato dalla nazionale dei Tre Leoni) ci ha pensato l’arbitro Al-Jassim ad allungare il brodo di USA-Galles con le due nazionali che hanno giocato praticamente un tempo supplementare sebbene il VAR non sia mai entrato in azione. Probabilmente dovremo farci l’abitudine perché a quanto pare la FIFA ha dato direttive precise su come gestire i momenti di inattività in campo. Con i principali campionati europei che alla ripresa delle ostilità potrebbero adeguarsi. Meglio parlare quindi della partita che ha visto di fronte due delle tre compagini anglofone che compongono il gruppo B di Qatar 2022 – con l’Iran destinato a fare da vittima sacrificale. Per gli statunitensi resta il rimpianto di non aver sfruttato meglio la superiorità emersa nella prima frazione di gioco, i Dragoni Rossi devono prendersela solamente con loro stessi per aver regalato quarantacinque minuti agli avversari ed essersi svegliati solamente nella ripresa, evitando il KO per un soffio.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022, CLASSIFICHE/ La curiosità, diretta gol live score

La nazionale a stelle e strisce parte decisamente meglio con Sargent che colpisce il palo a pochi passi dalla porta di Hennessey, un campanello d’allarme che viene bellamente ignorato dagli uomini di Page che continuano a lasciare l’iniziativa all’undici di Berhalter. Pulisic inventa un corridoio splendido per l’accorrente Weah che gonfia la rete per il momentaneo vantaggio degli USA. Nella ripresa il Galles cambia finalmente marcia e batte un colpo con Davies che in tuffo impegna Turner, mentre sugli sviluppi di un calcio d’angolo Moore sfrutta i suoi 196 centimetri per anticipare tutti di testa senza inquadrare il bersaglio. Gli statunitensi – che nel frattempo hanno perso McKennie, dolorante alla coscia – si rilassano troppo e a dieci minuti dal novantesimo Zimmerman cade nella trappola che gli tende Bale (un ectoplasma nel primo tempo), agganciato all’interno dell’area di rigore dal numero 3 che regala così il tiro dagli undici metri all’ex-Real Madrid. Gareth si prende sulle spalle i Dragoni Rossi e con una freddezza impressionante trasforma il penalty pareggiando i conti. Il risultato non cambierà più fino al triplice fischio, finisce 1-1 con le due squadre che si spartiscono la posta in palio e con ogni probabilità si contenderanno il secondo posto, visto che il primo sembra già assegnato.

DIRETTA/ Argentina Arabia Saudita video streaming tv: le speranze dell'Albiceleste

VIDEO USA GALLES 1-1, IL TABELLINO

USA-GALLES 1-1 (1-0)

USA (4-3-3): Turner; Robinson, Zimmerman, Ream, Dest (74’ Yedlin); McKennie (66’ Aaronson), Adams, Musah (75’ Acosta); Weah (88’ Morris), Sargent (74’ Wright), Pulisic. All. Gregg Berhalter.

GALLES (3-4-3): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ampadu (90’+5’ Morrell), Ramsey, William (79’ Johnson); Wilson (90’+2’ Thomas), Bale, James (46’ Moore). All. Rob Page.

ARBITRO: Abdulrahman Al-Jassim (QAT).

AMMONITI: 11’ Dest (U), 13’ McKennie (U), 40’ Bale (G), 45’+3’ Mepham (G), 51’ Ream (U), 90’+10’ Acosta (U).

Probabili formazioni Argentina Arabia Saudita/ Quote, presenti Lautaro e Di Maria

RECUPERO: 4’ pt, 9’ st.

MARCATORI: 36’ Weah (U), 82’ rig. Bale (G).

© RIPRODUZIONE RISERVATA