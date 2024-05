Video/ Usyk vs Fury, highlights boxe: Oleksandr ha battuto Tyson ai punti e vinto il titolo dei pesi massimi

Oleksandr Usyk entra nella storia della boxe: ha battuto Tyson Fury al “Ring of fire“, diventando il campione mondiale dei pesi massimi e riuscendo a riunire, 25 anni dopo Lennox Lewis, le cinture dei messi. Ora potrà godersi questa soddisfazione prima della rivincita, prevista il 12 ottobre sempre a Riyad. I pugili ucraino e inglese hanno, comunque, offerto lo spettacolo che gli spettatori auspicavano, del resto sono i due migliori pesi massimi al momento. Ma ha vinto il 37enne ucraino in un match che sembrava essere nelle mani dell’inglese, cresciuto col passare dei minuti e in grado di far soffrire la sua potenza a Usyk, tanto da arrivare a un netto vantaggio ai punti.

La musica però è cambiata all’ottavo, insieme all’inerzia del match, arrivando al nono round che è stato probabilmente il più spettacolare, ma al tempo stesso drammatico, perché Usyk ha preso il sopravvento contro Fury ormai stanco. Per lui la prima sconfitta in carriera, che vuole mettere subito alle sue spalle, non a caso si è detto pronto per la rivincita, già pattuita nel contratto. Nel frattempo, può consolarsi con un bottino di 105 milioni, mentre al vincitore vanno 45 milioni e l’ingresso nella storia della boxe.

VITTORIA A PUNTI PER USYK CONTRO FURY

Una soddisfazione incredibile per Oleksandr Usyk, anche perché stava perdendo il match, poi lo ha vinto ai punti contro un pugile più alto e più pesante, dando la prima batosta nella carriera di Tyson Fury. Infatti, la sfida di boxe non è terminata con un ko, ma col verdetto dei giudici che non è stato unanime: uno ha attribuito la vittoria a Fury, due a Usyk. Ma c’è una storia nella storia, che parla ucraino, perché il vincitore ha vendicato il connazionale Klycko, che era campione incontrastato nei massimi fino al 2015, quando venne battuto proprio da Fury, all’epoca perso tra depressione, droga, doping e inattività.

Il britannico poi è tornato in grande stile, collezionando vittorie e soddisfazioni. Ieri è arrivato al culmine e sembrava pronto a chiudere il suo cerchio con un trionfo splendente, ma invece l’ha ottenuto Usyk, che ha dedicato il suo successo al suo popolo in guerra, oltre che alla sua famiglia.

