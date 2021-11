Video/ Vakifbank Istanbul Monza (3-1) highlights: brianzole KO a testa alta (volley)

VIDEO VAKIFBANK ISTANBUL MONZA 3-1: LA PARTITA

Finisce 3-1 Vakifbank Istanbul Monza. Ad aggiudicarsi la partita valevole per la 1^ giornata del gruppo B di Champions League di volley femminile, è quindi la squadra turca, come possiamo vedere nel video degli highlights. Nonostante la sconfitta, Monza è riuscita a tenere testa a Vakifbank Istanbul, squadra vicecampione d’Europa, dimostrando ottima personalità. Esordio con rammarico per le ragazze allenate da Marco Gaspari, le quali hanno vinto il primo set e combattuto nel secondo, perdendolo di soli due punti. Andiamo a rivivere le emozioni del match.

DIRETTA/ Conegliano Zok Ub (risultato finale 3-0) streaming video: Imoco sul velluto

Il primo set si apre con Monza che parte forte. Le brianzole si portano subito in doppio vantaggio, ma la reazione turca non si fa attendere, e Istanbul risponde ribaltando il risultato portandosi sul 6-4. Dopo un lungo tira e molla, è Monza ad avere la meglio, vincendo il primo set 23-25. Nel secondo parziale è Anna Danesi a mettere a segno il primo punto, guidando Monza. Vakifbank torna però in vantaggio, ma le brianzole reagiscono, e dopo una serie di punti alternati si arriva sul 23 pari. A siglare i due punti decisivi è Isabelle Haak, la quale fa chiudere il secondo set sul 25-23. Nel terzo parziale, Istanbul domina e conquista la terza frazione di gara vincendo 25-16. Nell’ultimo set, Monza prova a rialzare la testa e riesce a condurre quasi tutto il parziale, portandosi fino al punteggio di 16-20. Istanbul però si sveglia improvvisamente, e con una grande rimonta vince il set 25-21 e conquista la vittoria per 3-1.

Diretta/ Vakifbank Istanbul Monza (risultato finale 3-1): KO amaro per le brianzole!

VIDEO VAKIFBANK ISTANBUL MONZA 3-1: LE STATISTICHE

Andiamo a dare uno sguardo alle statistiche della partita che hanno visto vincere Vakifbank Istanbul 3-1 su Monza. A trascinare la squadra turca al successo è stata Isabelle Haak. L’opposta svedese ha messo a segno 35 punti, con il 59% in attacco. Da segnalare anche l’ottima prestazione di Gabriela Braga Guimaraes, decisiva nel quarto set. La schiacciatrice brasiliana ha chiuso la partita con 15 punti.

Per quanto concerne Monza, Hanna Davyskiba ha realizzato 16 punti, soffrendo però in ricezione. Buona prestazione anche per Katarina Lazovic con 12 punti, e della capitana Anna Danesi, autrice di 8 punti e di una gara di carattere. Prestazione che fa ben sperare per il futuro della formazione lombarda, la quale potrà sicuramente dire la sua nella Pool B di Champions League.

Diretta/ Zaksa Trento (risultato finale 3-1) streaming Rai: polacchi campioni!

VIDEO VAKIFBANK ISTANBUL MONZA 3-1: IL TABELLINO

RISULTATI SET: 23-25; 25-23; 25-16; 25-21.

ISTANBUL: Gulubay, Ozbay 2, Senoglu 1, Aykac (L), Akman 1, Ogbogu 11, Gurkaynak, Gabi 15, Haak 35, Boz, Bartsch-Hackley 14, Acar (L) n.e., Cebecioglu n.e., Gunes. All. Guidetti.

MONZA: Lazovic 12, Stysiak 7, Boldini, Gennari n.e., Van Hecke 7, Orro 1, Mihajlovic (L) n.e., Parrocchiale (L), Danesi 8, Zakchaiou 2, Davyskiba 16, Candi 6, Moretto n.e., Negretti. All. Gaspari.

CLICCA QUI PER IL VIDEO VAKIFBANK INSTABUL MONZA, DA EUROSPORT



© RIPRODUZIONE RISERVATA