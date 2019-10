Video/ Valencia Ajax (0-3): highlights e gol. Lancieri scatenati al Mestalla

Nella seconda giornata del girone H della Champions league, i lancieri hanno davvero dato spettacolo al Mestalla: come si vede nel video di Valencia Ajax, la compagine di Ten Hag ha messo in campo sull’erba spagnola una prestazione imponente e pure possiamo dire che il successo ottenuto col risultato di 3-0 è più che meritato per gli Olandesi. Fin dal primo minuto sin gioco infatti l’Ajax ha mostrato decisamente un altro ritmo rispetto agli avversari: la prima rete del match arriva poi solo all’ottavo minuto di gioco, firmata da Ziyech. Ovviamente il vantaggio non appaga i lancieri che provano subito a trovare il 2-0: al 34’ ci pensa poi Promes a fissare tale risultato sul tabellone prima dell’intervallo. Da segnalare nel primo tempo l’occasione mancata del Valencia di accorciare le distanze: al 24’ Parejo manda la palla in curva, sbagliando così il calcio di rigore concessogli in seguito all’intervento in area di Alvarez. Nella ripresa i pipistrelli tentano il riscatto: le occasioni da gol non mancano agli spagnoli, ma la rete del 2-1 davvero non arriva. Pure gli olandesi non tornano in campo timidi: al 67’ ecco che poi arriva il tris a firma di Van de Beek che di fatto chiuderà la sfida. Da qui in poi infatti i lancieri si limiteranno a gestire il risultato non offrendo quindi più grande spettacolo in area avversaria ma chiudendo comunque ogni spazio agli spagnoli. Al triplice fischio finale la squadra dei lancieri balza quindi in vetta alla classifica del girone H della Champions league a pieni punti, davanti a Chelsea, Valencia e Lille.

IL TABELLINO

Valencia Ajax 0-3 (0-2 pt)

Reti:8’pt Ziyech, 34’pt Promes, 22’st van de Beek

Valencia (4-4-2) Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Costa; Torres (31’st Cheryshev), Parejo, Coquelin (25’st Correia), Guedes; Rodrigo, Gomez(12’st Lee Kangin). A disp: Diakhaby, Domenech, Sobrino, Vallejo All. Celades

Ajax (4-3-3): Onana; Tagliafico, Blind, Veltman, Dest; Martinez, van de Beek (43′ De Jong), Alvarez; Promes(36’st Neres), Tadic, Ziyech (40’st Huntelaar). A disp:: Marin, Pierie, Schuurs, Varela All. Ten Hag

Da segnalare: 20’pt Parejo rigore sbagliato(V)

Ammoniti: Veltman(A), Tagliafico (A), Costa (V), Martinez (A), Onana (A), Lee Kangin (V), Garay (V), Promes (A), Blind (A)

CLICCA QUI PER IL VIDEO VALENCIA AJAX, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA