Video/ Valencia Atletico Madrid (0-1) gol e highlights: Griezmann c’è (Liga)

Nel video di Valencia Atletico Madrid parliamo di una partita che incorona l’Atletico Madrid di Diego Simeone vincitore, ma che non convince soprattutto per il modo in cui gli ospiti hanno affrontato il match, infatti la squadra non aveva ritmo di gioco e poca tecnica in mezzo al campo per poter pensare di impensierire il Valencia che invece, ha dato grande prova di possesso palla che però è un dato inutile se poi con quella palla non sai cosa farci, più cinico invece l’Atletico, che grazie ad un gol di Griezmann riesce a trovare i tre punti.

Quello che è mancato all’Atletico è sicuramente un’idea di gioco complice anche il fatto di avere troppi giocatori fisici in mezzo al campo, infatti per lunghi tratti della partita sembrava di vedere il primo Atletico allenato da Simeone, molto più improntato al gioco duro che al gioco palla terra. Che forse non sia arrivato il momento di cambiare panchina? Chissà, di fatto però la vittoria sul campo del Valencia di Gennaro Gattuso (fermo ancora a 3 punti nella classifica della Liga) fa ripartire i Colchoneros dopo il ko interno contro il Villarreal.

Video Valencia Atletico Madrid, una partita sofferta

Da entrambe le parti ci possono essere dei rimpianti in questa partita: il Valencia infatti ha dimostrato come sia facile per loro arrivare in porta con una bella manovra, spesso lunga e ricca di tiki taka. Però ha dimostrato anche come manchi una punta di peso che poi possa concretizzare determinati azioni, on tutto il rispetto per Andre, ma non è l’attaccante più adatto per questa formazione al momento, infatti poi sostituito.

L’Atletico invece nonostante i tre punti non può essere troppo felice, infatti non si può dire che la squadra del Cholo sia uscita da un momento di crisi, visto che non ha per niente convinto nella partita e che anzi il risultato poteva essere ben diverso, serve un’idea di gioco che si basi sul pallone, e non sul rendere la vita difficile agli avversari, altrimenti di questo passo sarà difficile pensare ad una qualificazione in Champions.

VALENCIA ATLETICO MADRID, IL TABELLINO

Valencia Atletico Madrid 0-1

Valencia (4-3-3): Mamardashvili; Correia, Comert, Diakhaby, Lato; Soler, Guillamon, Musah; Castillejo, Marcos Antonio, Lino. All. Gattuso

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez Witsel, Mandava; Llorente, de Paul, Kondogbia, Koke, Saul; Morata, Joao Felix. All. Simeone

AMMONITI: 14’ Saul, 18’ Andre, 27’ Reinildo,42’ Correia, 55’ Felix,76’ Comert, 83’ Martinez

MARCATORI: 66’ Griezmann