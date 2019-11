Video/ Valencia Chelsea (2-2): highlights e gol. Pareggio spumeggiante al Mestalla

Grande spettacolo al Mestalla dove Valencia e Chelsea si dividono la posta in palio grazie ad un due a due ricco di emozioni nella quinta giornata della Champions league. Guardando il video di Valencia Chelsea, raccontiamo della ghiotta occasione per i blues all’alba del match con Willian che fallisce da due passi. Kante la mette in mezzo ma non ci arriva nessuno. James dalla destra: l’attaccante Abraham allunga la gamba in anticipo su Garay ma non trova la porta. Rodrigo serve a Maxi Gomez un pallone da spingere solo in rete, il compagno di squadra manca in maniera incredibile l’impatto con la sfera. Soler arriva su una sfera messa in area, Kepa blocca il pallone. Maxi Gomez spreca ancora una grandissima occasione, era solo davanti a Kepa, errore clamoroso. Abraham tira di prima col sinistro ma Cillessen vola a togliere la sfera dal sette. Un intervento incredibile. Rodrigo crossa dalla destra e trova Soler, che calcia al volo: Kepa tocca ma non riesce ad evitare il gol, spagnoli avanti. Il Chelsea risponde un minuto dopo. Destro potente dal limite dell’area che termina nell’angolino, grande risposta dei blues. Pulisic serve ancora Kovacic che batte a botta sicura, Cillessen questa volta dice di no grazie ad un grandissimo intervento. Termina in parità la prima frazione di gioco.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa arriva il vantaggio del Chelsea. Sponda di Batshuayi con lo statunitense che la mette in rete. Ferran ci prova in area, la sfera termina fuori. Kepa esce malissimo, la sfera termina sui piedi di Rodrigo che spreca tutto con un pallonetto poco efficace. Ci prova Gameiro, il suo destro non inquadra lo specchio. Ci prova Parejo, chiude bene il Chelsea. Jorginho stende Gaya in area, rigore per gli spagnoli. Sul dischetto si presenta Parejo che si fa ipnotizzare da Kepa. Un cross dalla destra di Wass si trasforma in un tiro di difficile lettura per Kepa, la riprendono gli spagnoli. Zouma a botta sicura di testa, salva Gaya sulla linea. Ci prova Gameiro ma cicca la sfera. Batshuayi conclude con il sinistro, Cillessen compie l’ennesimo miracolo. Rodrigo ci prova con il sinistro e per poco non trova il vantaggio. Mount non trova la sfera, era solo in area. Rodrigo fallisce a un metro dalla porta.

